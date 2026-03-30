Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonuna yönelik çalışmalar yaptı.
Amed Sportif Faaliyetler ile Boluspor, 5 Nisan Pazar günü saat 19.00'da Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
