Bağlar Belediyesi’nden eğitime büyük destek

İlk ve orta dereceli eğitim kurumlarının çevre düzenlemesini yapıp fiziki eksiklerini gideren ve eğitim seti desteğinde bulunan Bağlar Belediyesi bu kez de üniversite adaylarına yönelik önemli bir çalışmayı hayata geçirdi.

Bağlar Belediyesi, eğitim alanındaki hizmetlerini devam ettiriyor. Okulların tatilde olduğu yaz döneminde ilk ve orta dereceli bir çok eğitim kurumunun çevre düzenlemesini yapıp fiziki eksiklerini gideren ve dar gelirli öğrencilere eğitim seti, kırtasiye yardımı gibi destekler sağlamasıyla dikkat çeken Bağlar Belediyesi bu kez de üniversiteye hazırlanmak isteyen ancak ekonomik imkanı olmadığı için özel kurslara gidemeyen öğrenciler için harekete geçti. Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, üniversite adayları için Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ücretsiz hazırlık kursları verilecek.



Hafta boyunca ücretsiz eğitim verilecek

İlk etapta 10 derslikten oluşacak kurslar için kayıt çalışmaları başladı. Ekim ayının sonuna kadar devam edecek kayıtların tamamlanmasından sonra TYT ve AYT alanlarında öğrencilere hafta boyunca ücretsiz eğitim verilerek üniversite sınavlarına hazırlanmaları planlanıyor. Bağlar Belediyesi’nin bu hizmeti, maddi sorunlardan dolayı çocuklarını ücretli özel kurslara gönderemeyen ailelerin yüzünü güldürdü.



“Eğitim seferberliği başlattık”

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eğitim konusunda hassas bir tutuma sahip olduklarına dikkat çekerek ücretsiz kurslara büyük bir talep olduğunu söyledi. Beyoğlu, “Hizmet anlayışımızdaki kırmızı çizgilerin başında eğitim geliyor. Bir çocuğumuzun dahi bu hizmetten istifade edip vatana, millete faydalı birey olarak yetişmesi bizim için çok şey ifade ediyor. Eğitime büyük önem veren ve bu konuda seferberlik başlatarak çok önemli imkanlar sunan Cumhurbaşkanımızın eğitimle ilgili duruşu bize ışık oluyor. Biz de belediye olarak çocuklarımızın hak ettikleri eğitim alması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yoksul ve dar gelirli vatandaşlarımızın fazla olduğu Bağlar’da önemli bir beklentiye cevap vermiş olacağız. İlk etapta 10 derslik hazırladık. Talep olursa bu sayıyı artıracağız” dedi.

DİYARBAKIR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:48

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