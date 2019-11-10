TFF 3. Lig 3. Grup Diyarbekirspor: 1 - Somaspor: 2

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Somaspor’a evinde 21’lik sonuçla mağlup oldu.

14. dakikada Somaspor 10 öne geçti. Hayri Mert'in ceza yayı üzerinden yaptığı sert şutta top köşeden ağlara gitti. 32. dakikada Diyarbekirspor muhteşem bir golle beraberliği yakaladı. Ceza alanı dışından topla buluşan Taner, yaklaşık 25 metreden muhteşem vurdu ve meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 40. dakikada Somaspor penaltı kazandı. Diyarbekirspor'dan Reşo'nun eline çarpan top sonrasında hakem Metehan Alpat penaltı kararı verdi. Üzeyir'in kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Mehmet Mert nefis refleksle kurtararak gole izin vermedi. 45+2. dakikada Yusuf Can'ın köşeye giden şutunda kaleci Mehmet Mert muhteşem bir refleksle kornere çeldi.

Müsabakanın ilk yarısı 11 berabere tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan taraf Somaspor oldu. 62. dakikada konuk takım yeniden öne geçti. Ceza alanına yapılan ortada boşta kalan Muammer topu ağlara yolladı.

Karşılaşma konuk ekibin 21 üstünlüğüyle sona erdi. Müsabakanın ardından Diyarbekirsporlu taraftarlar, futbolcular başta olmak üzere yönetimi protesto etti.



Maçın karnesi

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Metehan Alpat xx, Yasin Kılıç xx, Yunus Yıldız xx

Diyarbekirspor: Mehmet Mert Pala x, Reşo Akın x (Dk. 62 Tolunay Yurtseven x), Taner Çekiç xx (Dk. 56 İbrahim Has x), Vedat Budak xx, Fikret Topaloğlu xx, Emrah Kiraz xx, Doğukan Bad xx, Emre Kara xx, Güney Tutcuoğlu x (Dk. 81 Şevket Güngör ?), Ali Han Tunçer xx, Mehmet Fuat Gölbaşı xx

Somaspor: Ömer Kavurkacı xx, Burak Turan xx, Muhsin Polat xxx, Muammer Atalay xxx, Ahmet Tamet xx, Onur Ulaş xxx, Ali Akkuş xx (Dk. 81 Melih Şencan ?), Yusuf Can Abay xx (Dk. 80 Oğuzhan Nemli x), Üzeyir Ergün xxx, Hayri Mert Yomralıoğlu xx, Mehmet Uysal xx

Goller: Dk. 32 Taner Çekiç (Diyarbekirspor), Dk. 14 Hayri Mert Yomralıoğlu, Dk. 62 Muammer Atalay (Somaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Doğukan Bad, Dk. 51 Taner Çekiç (Diyarbekirspor), Dk. 87 Üzeyir Ergün, Dk. 90 Melih Şencan (Somaspor)

DİYARBAKIR 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:19

YATSI 18:37

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