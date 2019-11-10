Bağlar Belediyespor deplasmanda kazandı

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Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta yer alan Bağlar Belediyespor, deplasmanda kazanmaya devam ediyor.

Bu sezon deplasmanda yenilgi almayan Diyarbakır temsilcisi, bu kez Van Yolspor'u deplasmanda 21 yenerek puanını 16'ya çıkardı ve zirve iddiasını sürdürdü. Serkan Gül'ün golleriyle 3 puana uzanan sarımavili takım, 4. deplasman maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlikle dış sahalarda 10 puanı hanesine yazdırdı.

DİYARBAKIR 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:19

YATSI 18:37

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