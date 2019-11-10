Bağlar Belediyespor deplasmanda kazandı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1. Grup'ta yer alan Bağlar Belediyespor, deplasmanda kazanmaya devam ediyor.
Bu sezon deplasmanda yenilgi almayan Diyarbakır temsilcisi, bu kez Van Yolspor'u deplasmanda 21 yenerek puanını 16'ya çıkardı ve zirve iddiasını sürdürdü. Serkan Gül'ün golleriyle 3 puana uzanan sarımavili takım, 4. deplasman maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlikle dış sahalarda 10 puanı hanesine yazdırdı.
DİYARBAKIR
10 Kasım 2019 Pazar
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