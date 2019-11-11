Kıran-5 operasyonunda teröristlerin inlerine girildi Operasyonda teröristlerin kullandığı 20 kış sığınağı tespit edilmesinin ardından kullanılamaz hale getirildi Terörün finans kaynağına da darbe vurulan operasyonda 1 ton 615 kilogram esrar maddesi ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kıran-5 operasyonunda teröristlerin inlerine girildi Operasyonda teröristlerin kullandığı 20 kış ...

İHA

Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında başlatılan Kıran5 operasyonunda, teröristlerin kullandığı 20 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlarda 1 ton 615 kilogram esrar ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Kıran-5 operasyonunda teröristlerin inlerine girildi Operasyonda teröristlerin kullandığı 20 kış sığınağı tespit edilmesinin ardından kullanılamaz hale getirildi Terörün finans kaynağına da darbe vurulan operasyonda 1 ton 615 kilogram esrar maddesi ele geçirildi

Diyarbakır, Muş ve Bingöl kırsalında başlatılan Kıran5 operasyonunda, teröristlerin kullandığı 20 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlarda 1 ton 615 kilogram esrar ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır, Muş ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarınca, bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemeler ile sığınakları imha etmek, bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla, Diyarbakır, Muş ve Bingöl illeri arasında kalan dağlık ve kırsal alanda 8 Kasım 2019 Cuma günü icrasına başlanan Kıran5 müşterek operasyonun başarıyla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Söz konusu operasyonda 11 Kasım 2019 Pazartesi itibariyle, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 1’i 5 katlı, 1’i 2 odalı tek girişli 2 havalandırma deliği bulunan toplam 20 adet kış sığınağı tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha Timi ve Mayın/EYP Tespit ve İmha Timi tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, bahse konu sığınak, ağaçlık, kayalık alan ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 1 adet AK47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir tanesi timlerin intikal güzergahına iki ağaç arasına misina ip ile tuzaklanmış olmak üzere toplam 5 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, 153 adet 7,62 milimetre AK47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 3 adet AK47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet M 978 gece görüş dürbünü, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği monte hamili, 250 kilogram amonyum nitrat, 1 adet uzaktan komutalı mayın/ el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan radyo frekans komutalı anahtar sistemi, 2 adet mayın/el yapımı patlayıcıda kullanılmak üzere hazırlanmış basma düzeneği, 1 adet 18’li pil bloğundan oluşturulmuş tetikleyici düzenek, 2 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan gübre öğütme makinesi, 1 adet 0.9 KW’lık jeneratör, 4 adet akü, 346 adet büyük pil, 2 adet 8’li pil bloğu, 4 adet 4’lü pil bloğu, 8 adet 3’lü pil bloğu, 1 adet anemometer rüzgar ölçer cihazı, 1 adet şarj adaptörü, 280 metre elektrik kablosu, 1 adet el dürbünü, 1 adet el feneri, 11 adet büyük tüp, 5 adet küçük tüp, 20 litre mazot, 20 litre motor yağı, 1 ton gıda malzemesi, özellikle lokal anestezide kullanılan 750 paket tıbbi malzeme, çok sayıda giyim malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir” denildi.

Terörün finans kaynağına büyük darbe
Narkoterörizme de büyük darbe vurulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Narkoterörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde; iki farklı bölgede, 1 ton 615 kilo 45 gram esrar ele geçirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”

DİYARBAKIR

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:24
  • GÜNEŞ 06:48
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:19
  • YATSI 18:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DTSO heyetinden Hasuni mağaraları ve Malabadi Köprüsüne gezi
YEREL HABERLER DTSO heyetinden Hasuni mağaraları ve Malabadi ...
ASKON 300 iş adamı ile Antalya'da
YEREL HABERLER ASKON 300 iş adamı ile Antalya'da
Ebru Yaşar halaya çıktı, dolarlar havada uçuştu Ünlü ses sanatçısı Ebru Yaşar, kayınbiraderinin düğününde Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti Yakınları sanatçının üstüne dolar yağdırırken, davetliler de o anları çekebilmek için birbirleri ile yarıştı
YEREL HABERLER Ebru Yaşar halaya çıktı, dolarlar havada uçuştu Ünlü ...
Bağlar Belediyespor deplasmanda kazandı
YEREL HABERLER Bağlar Belediyespor deplasmanda kazandı
TFF 3. Lig 3. Grup Diyarbekirspor: 1 - Somaspor: 2
YEREL HABERLER TFF 3. Lig 3. Grup Diyarbekirspor: 1 - Somaspor: 2
Dicle'de Atatürk'ü anma programı
YEREL HABERLER Dicle'de Atatürk'ü anma programı
Diyarbakır’da Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nın 2’ncisi düzenleniyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nın ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 69'uncu günde Acılı anne Akkuş: "Bizim çocuklarımızı satarak kendi çocuklarına düğün yapmışlar"
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 69'uncu ...
Güneydoğu’da 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri
YEREL HABERLER Güneydoğu’da 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri
Diyarbakır'da Atatürk'ü anlattılar
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Atatürk'ü anlattılar
HDP önündeki eylemde 69'uncu gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 69'uncu gün
Kadınlar şiddetten 'Krav-Maga'yla korunacak
YEREL HABERLER Kadınlar şiddetten 'Krav-Maga'yla korunacak
Kadını taciz etti, ‘Paramı vermişim’ diyerek minibüsten inmedi
YEREL HABERLER Kadını taciz etti, ‘Paramı vermişim’ diyerek ...
Geleceğin radyo ve televizyoncuları bu okulda yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin radyo ve televizyoncuları bu okulda ...
Sakarya Caddesi’ne neşter vurulacak
YEREL HABERLER Sakarya Caddesi’ne neşter vurulacak
Ulu Önder Atatürk, Diyarbakır'da anıldı
YEREL HABERLER Ulu Önder Atatürk, Diyarbakır'da anıldı
Bağlar parklarında çevreci araçlarla temizlik dönemi
YEREL HABERLER Bağlar parklarında çevreci araçlarla temizlik dönemi
Sanatçı Ebru Yaşar kayınbiraderinin düğününde halay çekti
YEREL HABERLER Sanatçı Ebru Yaşar kayınbiraderinin düğününde halay ...
Dicle'de Mevlid-i Nebi programı
YEREL HABERLER Dicle'de Mevlid-i Nebi programı
Tespih tutkunları hafta sonunda bir araya geldi
YEREL HABERLER Tespih tutkunları hafta sonunda bir araya geldi
Olumsuz 6 tüp bebek denemesi ve 10 yıllık çocuk hasreti PRP tedavisiyle son buldu
YEREL HABERLER Olumsuz 6 tüp bebek denemesi ve 10 yıllık çocuk ...
(ÖZEL) Fatih Çintimar: 81 ilden katılımcılarla Atatürk'e yakışır bir 10 Kasım Koşusu olacak
YEREL HABERLER (ÖZEL) Fatih Çintimar: 81 ilden katılımcılarla ...
HDP önündeki eylemde 68'inci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 68'inci gün
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 68'nci günde Annelerin direnişi sürüyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 68'nci ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu