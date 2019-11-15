DESOB’dan Başkan Beyoğlu’na ziyaret

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na nezaket ziyaretinde bulunarak ilçedeki esnafın sorunlarının çözümü için destek istedi.

DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Ebedinoğlu ve beraberindekileri karşılayan Başkan Beyoğlu, konuklarıyla yakından ilgilenerek esnaf kesiminin sorunlarıyla ilgili talepleri dinledi. Esnafın memnuniyetine önem verdiklerini belirten Beyoğlu, DESOB ile istişare halinde sorunlara çözüm üreteceklerini kaydetti. Beyoğlu, "Esnafımızla her zaman iç içeyiz. Onların sorunlarını çözmek bizim belediye olarak görevimizdir. İyi niyet çerçevesinde çözülmeyecek sorun yoktur" dedi.



“Sorunların üstesinden geleceğiz”

DESOB Başkanı Ebedinoğlu ise kentin en büyük ilçesi olan Bağlar’da ciddi bir oranda esnaf kesimi olduğuna dikkat çekerek Başkan Hüseyin Beyoğlu ve belediye yönetiminin esnafla ilgili yaklaşımlarından memnun olduklarını, çözüm bekleyen sorunların da istişare ve diyalog halinde hareket edilerek çözüleceğine inandıklarını vurguladı. Ebedinoğlu, “Biz nezaket ziyaretinde bulunduk ama esnaflarımızın sorunlarıyla ilgili de görüşmemiz oldu. Önümüzdeki süreçte belediye yönetimi ile uyum içerisinde hareket ederek bunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz” dedi.

DİYARBAKIR 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:28

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