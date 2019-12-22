Diyar devreyi lider bitirdi

Pasur Belediyesporu 30 mağlup eden Diyarbakırspor, Diyarbakır Süper Amatör Futbol Ligi’nde sezonun ilk yarısını zirvede tamamladı.

Bir zamanlar Türkiye Süper Ligde mücadele eden ve 4 büyük olarak bilinen takımlara karşı elde ettiği başarılı sonuçlarla isminden söz ettiren Diyarbakırspor küllerinden doğuyor. Önceki iki sezonda üst üste şampiyon olarak iki lig çıkan Diyarbakırspor, bu sezon da Süper Amatör Liginin ilk yarısını averajla lider tamamlayarak BAL için kente ve camiasına umut verdi.



2019'u zirvede tamamladı

İlk yarının son maçında Seyrantepe Stadında konuk ettiği Pasur Belediyesporu Berat Demir (penaltıdan), Osman Afşin ve Ferhat Aksu'nun golleriyle 30 yenen Diyarbakırspor, Çınar Belediyespor’un evinde Bismil 1936 Spor'a 31 yenilmesiyle sezonun ilk yarısını 30 puanla lider tamamladı.

Maçtan sonra yeşilkırmızılı futbolcular ve taraftarlar farklı galibiyeti karşılıklı tezahüratlarla kutladı.

DİYARBAKIR 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:57

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