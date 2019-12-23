Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, KIRAN11 Müşterek Operasyonu kapsamında Lice ilçesi ve dağlık ve kırsal alanda 456 kilo esrar ele geçirilirken, yer altı sığınağı, yaşam malzemesi ve çok sayıda patlayıcı mühimmat ele kontrollü bir şekilde imha edildi.

Diyarbakır Valiliğince yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Bölücü Terör Örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek, (BTÖ) mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, BTÖ mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemeler ile sığınakları imha etmek maksadıyla Lice İlçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve kırsal alanda 21 Aralık 2019 Cumartesi günü icrasına başlanan KIRAN11 Müşterek Operasyonu başarıyla devam etmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Söz konusu operasyonda 23 Aralık 2019 Pazartesi itibariyle, Narkoterörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında; arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş çuvallar içerisinde, iki farklı bölgede, 456 kilo esrar ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. BTÖ mensuplarınca kullanılan, 1’i birbiriyle irtibatlı 4 odalı ve 50 metrekare büyüklüğünde, 1’i 2 oda, 1 mutfak ve 1 tuvaletten oluşan 60 metrekare büyüklüğünde olmak üzere toplam 13 adet kış sığınağı tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi ve Mayın/EYP Tespit ve İmha Timleri (METİ) tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, bahse konu sığınak, ağaçlık, kayalık alan ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde; 2 adet AK47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet RPG7 Roketatar silahı, 1 adet tabanca, 15 kilo Amonyum Nitrat, 4 kilo C4 patlayıcı madde, 4 adet RPG7 Roketatar mühimmatı, 3 adet RPG7 Roketatar sevk fişeği, 17 adet AK47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 57 adet kütüklük, 1 adet güneş paneli, 1 adet pil düzeneği, 1 adet 4’lü pil bloğu, 11 adet büyük tüp, 1 adet küçük tüp, 20 metre elektrik kablosu, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet sırt çantası, 1 adet uyku tulumu, çok sayıda yaşam, giyim ve tıbbi malzeme ile örgütsel doküman ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Lice İlçesi Hedik Köyü kırsalında icra edilen temas araması esnasında, toprak altına gizlenmiş, 45 kilogramlık sanayi tüpü içerisine 100 kilogram amonyum Nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış 1 adet Mayın/El Yapımı Patlayıcı Madde düzeneği tespit edilmiş, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timi tarafından emniyetli şekilde yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

DİYARBAKIR 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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