Diyarbakırspor sezonun ikinci yarısına flaş galibiyetle başladı

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Diyarbakır Süper Amatör Futbol Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Diyarbakırspor sezonun ikinci yarısına farklı galibiyetle başladı.

Seyrantepe tesislerinde oynanan maçta Yenişehir Belediyesporu 60 mağlup eden YeşilKırmızılı takım puanını 35'e çıkararak liderliğe yükseldi. Diyarbakırspor'un gollerini 21, 62 ve 68. dakikalarda Ferhat Aksu, 28. dakikada Berat Demir, 42. dakikada Murat Güneş ve 66. dakikada Ahmet Kurt kaydetti.

Maçı izleyen çok sayıda taraftar Diyarbakırspor'a büyük destek verdi.

DİYARBAKIR 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:33

YATSI 18:53

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