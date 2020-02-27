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Çermik’te termal turizm toplantısı

İHA

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde termal turizm master ve kentsel tasarım projesi kapanış toplantısı yapıldı.

Çermik’te termal turizm toplantısı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde termal turizm master ve kentsel tasarım projesi kapanış toplantısı yapıldı.
Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Nazlı Demir, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Dicle üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreter Yardımcısı Haci Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri ile davetliler katıldı.
Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, Kaymakam Demir’in Çermik termal turizm master ve kentsel tasarım projesi ile ilgili konuşmasıyla devam etti. Kaymakam Demir, “Çermik ilçemiz sahip olduğu şifalı kaplıcaları, doğası, tarihi ve kültürel zenginliği ile eşsiz bir ilçe olup geçmişten beri bölgesel olarak önemli bir ziyaret merkezi olmuştur. Sahip olduğu huzur ve güven ortamı ilçemize bölgesinde önemli bir cazibe kazandırmıştır.2019 yılı ekim ayında yaptığımız çermik termal turizm master planı ve kentsel tasarım projesi değerlendirme toplantısında paydaşlarla istişare yapılmış bugün geldiğimiz noktanın tohumları atılmıştır. İlçemizin ana lokomotifi konumunda olan termal turizm konusunda önemli bir gelişme potansiyeli oluşturulacak. Plana uygun olarak yapılacak yatırımlarla ilçemizin tüm cevherleri hem ilçe hem il hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak hale gelecektir” dedi.
Master plan kapsamında 50 proje paketi açıklandı. Bundan sonraki süreçte bu projelerin hayata geçirilmesine yönelik adımların ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından atılacağı vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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