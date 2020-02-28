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Dicle Elektrik ve Dicle Üniversitesi geleceğin enerjisine yatırım yapıyor

İHA

Güneydoğu'da 6 ile hizmet veren Dicle Elektrik ile bölgenin en büyük ve köklü üniversitesi Dicle Üniversitesi, elektrik ve elektronik mühendisliğinde okuyan öğrenciler için ortak bir eğitim programı oluşturdu.

Dicle Elektrik ve Dicle Üniversitesi geleceğin enerjisine yatırım yapıyor

Güneydoğu’da 6 ile hizmet veren Dicle Elektrik ile bölgenin en büyük ve köklü üniversitesi Dicle Üniversitesi, elektrik ve elektronik mühendisliğinde okuyan öğrenciler için ortak bir eğitim programı oluşturdu.
Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, bölgenin en büyük üniversitesi olan Dicle Üniversitesi ile eğitim alanında işbirliğine girdi. Bünyesindeki 530 mühendisin yüzde 20’si Dicle Üniversitesi mezunu olan enerji şirketinin uzman yöneticileri, 12 haftalık bir eğitim programıyla elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencilerine elektrik dağıtım sektörünü anlatan seminerler verecek.

Programın ilk dersi Karagüzel’den
Sektörde ilk kez uygulanan ve ‘DEDAŞ Elektrik Dağıtım sektörü eğitimi’ adıyla hayata geçirilen eğitim programının ilk dersini Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel verdi. İlk derste, öğrenciler ile birlikte Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Müşteri Saha Yönetimi Başkanı Yaşar Arvas ve Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Siraç Özerdem, Elektrik Mühendisliği Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bilal Gümüş, hocalar ve Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’den yöneticiler de hazır bulundu.
Ders öncesi yapılan konuşmalarda elektriğin tarihçesi, elektrik sektörünün genel işleyişi, dağıtım hizmetleri ve yapılanması ile özelleşen Dicle Elektrik Dağıtım AŞ hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Başlatılan eğitim programı ile mühendis adaylarının mesleğe başlamadan önce dağıtım sektörü ve işleyişini tanımalarının amaçlandığına dikkat çekilen konuşmalarda, Dicle Elektrik bünyesinde görev yapan 530 mühendisin yüzde 20’sinin Dicle Üniversitesi mezunu olduğunun altı çizildi.

Eğitim programı 12 hafta sürecek
Sadece Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi elektrik elektronik mühendisliği bölümünde okuyan 4. sınıf öğrencilerine dönük olan ve çarşamba günleri uygulanacak olan 2’şer saatlik eğitim programı 12 hafta devam edecek. Program boyunca Dicle Elektrik’te görevli uzman yöneticiler tarafından mevzuat, proje ve proje okuma, dağıtım merkezleri ve trafoları, topraklamalar, YC arıza çeşitleri, koruma ve ölçü sistemleri, AC arıza çeşitleri, İSG, dağıtım sektöründe yeni teknolojiler ile CBS web uygulamaları konularında seminerler verilecek. Program sırasında enerji şirketine teknik geziler gerçekleştirilerek, ders konuları pratikte ve yerinde görülebilecek. Programa katılarak başarı gösteren öğrencilere eğitim dönemi sonunda sertifika verilecek.

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