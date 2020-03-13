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Diyarbakır’da bocce müsabakaları sona erdi

İHA

Diyarbakır'da okullar arası spor müsabakaları tüm hızıyla devam ediyor. Genç erkekler bocce müsabakalarında şampiyonluk ipini Koşuyolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi göğüsledi.

Diyarbakır’da bocce müsabakaları sona erdi

Diyarbakır’da okullar arası spor müsabakaları tüm hızıyla devam ediyor. Genç erkekler bocce müsabakalarında şampiyonluk ipini Koşuyolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi göğüsledi.
Grup müsabakalarını rakiplerine sayı vermeden geçen Koşuyolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, çeyrek finalde ise Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesini 130’lık farklı sonuçla mağlup ederek, yarı finalle yükseldi. Çözüm okullarını 113’lük sonuçla dize getiren başarılı bocceciler, finale yükseldi. Ergani Anadolu Lisesini final maçında zorlanmadan mağlup eden ve 111’lik sonuçla sahadan ayrılan Koşuyolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Diyarbakır şampiyonu olarak grup müsabakalarına katılma hakkını elde etti.
Koşuyolu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni ve antrenörü Salih Kulaksız, Diyarbakır şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Kulaksız, “Büyük çekişmelere sahne olan müsabakalara toplam 26 takım katıldı. Tüm rakiplerimizi farklı yenerek, şampiyon olduk ve hiçbir maçta zorlanmadık” dedi.

Hedef grup müsabakaları
İyi ve programlı çalışmanın karşılığını aldıklarına işaret eden Kulaksız, şöyle devam etti:
“Diyarbakır’da rakipsiz olduğumuzu gösterdik. İl şampiyonluğuna çok kolay ulaştık. Sporcularımı verdikleri emeklerden dolayı kutluyorum. Bize her zaman destek olan ve yanımızda yer alan okul yönetimimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Hedefimiz nisan ayında Adıyaman’da düzenlenecek olan grup müsabakalarında bölge şampiyonluğunu elde etmektir. İnşallah bu hedefimizi de yakalar ve adımızı Türkiye finallerine yazdırırız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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