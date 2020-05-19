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Türkiye’de 2 ayda korona virüs salgınında 128 işçi hayatını kaybetti İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Narin: “Sağlık Bakanlığının açıkladığı güvenliği mesafe kurallarına uyulması gerekmektedir” “Ölümler, yetkili kurumların açıkladığı tedbirlerin iş yerleri tarafından alınmamasından kaynaklandı"

İHA

Türkiye'de korona virüsün tespit edildiği 11 Mart10 Mayıs arasında çeşitli iş kollarında çalışan 128 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. Diyarbakır İş Sağlığı ve Güvenlikleri Ekipmanları Merkezi (İŞGEM) Genel Müdürü Mehmet Narin, ölümlerin Sağlık Bakanlığı ile diğer yetkili kurumların açıkladığı tedbirlerin iş yerleri tarafından alınmamasından kaynaklandığını savundu.

Türkiye’de 2 ayda korona virüs salgınında 128 işçi hayatını kaybetti İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Narin: “Sağlık Bakanlığının açıkladığı güvenliği mesafe kurallarına uyulması gerekmektedir” “Ölümler, yetkili kurumların açıkladığı tedbirlerin iş yerleri tarafından alınmamasından kaynaklandı"

Türkiye’de korona virüsün tespit edildiği 11 Mart10 Mayıs arasında çeşitli iş kollarında çalışan 128 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. Diyarbakır İş Sağlığı ve Güvenlikleri Ekipmanları Merkezi (İŞGEM) Genel Müdürü Mehmet Narin, ölümlerin Sağlık Bakanlığı ile diğer yetkili kurumların açıkladığı tedbirlerin iş yerleri tarafından alınmamasından kaynaklandığını savundu.
Türkiye’de korona virüsün tespit edildiği 11 Mart tarihinden 10 Mayıs tarihine kadar aralarından 2 basın mensubunun da olduğu çeşitli iş kollarında çalışan 128 işçi korona virüs salgınına yakalanarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çalışanların yaş ortalaması 50 olurken, iş yerlerinde korona virüse yakalanarak hayatını kaybedenlerden 9’u kadın 119’u ise erkek olarak kayıtlara geçti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) tarafından açıklanan raporda, yeni tip korona virüs salgınının ilk iki ayında 11 Mart 10 Mayıs tarihlerinde çeşitli iş kollarında çalışan 128 işçinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Salgın nedeniyle yaşanan işçi ölümlerinin Sağlık Bakanlığı ile diğer yetkili kurumların açıkladığı tedbirlerin iş yerleri tarafından alınmamasından kaynaklandığının altını çizen İŞGEM Genel Müdürü ve iş sağlığı uzmanı Mehmet Narin, bundan sonra iş yerlerinde gereken tedbirlerin alınması ile bu ölümlerin yaşanmayacağını söyledi.

"Diyarbakır’da 2 işçi hayatını kaybetti"
Havaların ısınması ile birlikte rehavete kapılmaması ve tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Narin, "İSİG tarafından yayınlanan raporda korona virüsün ülkemizde görünmesi ile birlikte iş yerlerine yapılan uyarılar ve alınmayan tedbirlerden dolayı 128 işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Bu ölümlerden çoğu İstanbul’da görülmüştür ve Diyarbakır’ımızda da 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşların ticari bürolar yani küçük ve orta ölçekli iş yerlerinde yaşanmıştır ve 2 basın mensubu bu salgına yenik düşerek hayatını kaybetmiştir” dedi.
Bazı yasakların gevşetilmesi ile birlikte rehavete kapılanların korona virüse yenik düştüğünü belirten Narin, "Bazı yasakların gevşetilmesi ile birlikte vatandaşlar sanki virüs geçti ve artık tehlikeyi atlatmışız gibi bir rehavete kapıldılar. Bu kesinlikle yanlış bir durum ve tedbiri asla elden bırakmamız gerekiyor. Aksine iş yerlerinde tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılması gerekiyor. Devletimizin ilgili mercileri bir takım tedbirleri sıralarken bu tedbirleri uygulamak gerek işveren olsun gerekse de çalışanların olsun bunları uygulamak biz işverenler, çalışanlar ve vatandaşların ellerindedir. Özellikle vatandaşlardan ricamız Sağlık Bakanımızda neredeyse her konuşmasında dikkatini çektiği sosyal mesafe ve güvenliği mesafe dediğimizin kurallara uyulması gerekmektedir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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