Malatya'daki deprem Diyarbakır’da da hissedildi

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Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır ve çevresinde de hissedildi.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, Merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 12.37’de yerin 5 kilometre altında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak’ta da hissedildi. Bölgede paniğe kapılan vatandaşların evlerinden çıkıp sokakta bekledikleri görüldü.

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