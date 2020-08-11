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Sur’da korona virüs denetimi yapıldı Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, denetimlere katıldı “İlçede 4 bin kişiye cezai işlem uygulandı, cezanın virüs olduğunu unutmamız gerekiyor”

İHA

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Covid19 tedbirleri kapsamında denetimler' konulu genelge gönderdi. Genelgenin ardından tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da polis ve zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimlere Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi'de bizzat katılarak vatandaşlara tedbirlere uyması çağrısında bulundu. Çiftçi, "Sur ilçemizde bugüne kadar 4 bin 500 kişiye tedbirlere uymadığından idari işlem yapıldı. Ancak bu işte cezanın virüs olduğunu unutmamız gerekiyor" dedi.

Sur’da korona virüs denetimi yapıldı Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, denetimlere katıldı “İlçede 4 bin kişiye cezai işlem uygulandı, cezanın virüs olduğunu unutmamız gerekiyor”

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Covid19 tedbirleri kapsamında denetimler' konulu genelge gönderdi. Genelgenin ardından tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da polis ve zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimlere Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi’de bizzat katılarak vatandaşlara tedbirlere uyması çağrısında bulundu. Çiftçi, “Sur ilçemizde bugüne kadar 4 bin 500 kişiye tedbirlere uymadığından idari işlem yapıldı. Ancak bu işte cezanın virüs olduğunu unutmamız gerekiyor” dedi.
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Covid19 tedbirleri kapsamında denetimler' konulu genelge gönderirken, genelge ile birlikte Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, insanların yoğun olarak bulunduğu mekanlar ile iş yerlerini ziyaret ederek denetimlere katıldı. Denetimlere, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’nin yanı sıra Sur Belediye Başkan Yarımcısı Ensarİ Erdem, Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Sur İlçe Belediyesi Zabıta Müdürü Muhammet Mizgin Güneş ile çok sayıda polis ve zabıta ekibi katıldı.
Denetimler kapsamında Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi ile beraberindeki denetim ekipleri, ilçenin Gazi Caddesi, Hasanpaşa Hanı, Kuyumcular Çarşısı, Sülüklü Han, Bakırcılar Çarşısı ile Dört Ayaklı Minare çevresinde denetimlerde bulunarak vatandaşlardan korona virüs tedbirlerine uyulmasını istedi.

“İlçeyi sürekli denetim altında tutmaya çalışıyoruz”
Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, “Türkiye genelinde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun önderliğinde ikinci bir genel denetim yapıyoruz. Pandemi sürecinin başladığı günden itibaren biz Sur ilçesinde her gün rutin denetimlerimizi yapıyoruz. İlçemiz yoğun bir ilçe ve günde 500 ve 600 bin insan sürkülasyonun olduğu bir alandır. İlçeyi sürekli denetim altında tutmaya çalışıyoruz. Çok şükür vakalar kontrol altında ama henüz istediğimiz seviyede değildir. Maalesef düğünlerde, taziyelerde ve sosyal alanlarda sosyal mesafe kurallarına dikkat edilemiyor. Bizlerde vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

“4 bin 500 kişiye tedbirlere uymadığından idari işlem yapıldı”
Herkesin kendini denetlemesinin daha önemli olduğunun altını çizen Çiftçi, “Aslında genel denetim yerine herkesin kendini denetlemesi burada önemli olan husustur. Herkes kendini denetler ise, maskesine, mesafesine, temizliğine dikkat ederse bu hastalıktan kurtulmuş olacağız. Sur ilçemizde bugüne kadar 4 bin 500 kişiye tedbirlere uymadığından idari işlem yapıldı. Ancak bu işte cezanın virüs olduğunu unutmamız gerekiyor. Yapılan idari tedbirler ve idari cezalar bir nebzede olsa kontrol sağlasa da kişiler kendini kontrol etmeleri ve bu virüs cezası ile buluşmamaları çok çok önemlidir. Bütün vatandaşlarımızdan maske takmalarını ve temizliklerine dikkat etmelerini, kendi sevdikleri için, etrafındaki insanlar için ve toplumun geneli için önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bütün vatandaşlardan özellikle kurallara uymalarını istiyorum” diye konuştu.

“Yasaklayarak değil, uyararak farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz”
Kentte özellikle Sur ilçesinde kurullara uyulmadığı takdirde ek tedbir ve kısıtlamaların olabileceğini belirten Çiftçi, “Şu anda her hangi bir ek kısıtlama yok. Ancak düğünlerin ve taziye evlerinin denetlenmesi noktasında yoğun bir gayret var ve vatandaşlarımızı duyarlılığa davet etmeye çalışıyoruz. Emniyet, jandarma, zabıta ve tarım ile sağlık birimleri bu noktada denetimlerini sürdürüyorlar ve sürekli artırıyorlar. Denetimler kapsamında farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Yasaklayarak değil uyararak farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak vatandaşlarımız dikkat etmez, uyarılara hassasiyet göstermez ise ileri ki süreçte ek tedbirlerin gündeme gelmesi olasıdır. Ama şuanda önemli olan vatandaşlarımız bu hassasiyetlere uymasıdır ve kendi tedbirlerini almalarıdır. İnşallah bunu yaptığımız müddetçe ek tedbirlere gerek kalmayacaktır” şeklinde konuştu.

Denetimler Diyarbakır genelinde devam ediyor
Öte yandan Sur ilesi ile birlikte Diyarbakır genelinde de devam eden denetimlerde ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay bahçesi, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe ve elektronik oyun yerleri, berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park ve piknik alanları gibi erler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parkların tek tek gün boyunca denetlendiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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