DÜ yeni Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç görevi devraldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dicle Üniversitesi Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Karakoç, devir teslim töreniyle Prof. Dr. Talip Gül’den görevi devraldı.

Dicle Üniversitesi rektörlük binasında düzenlenen törende konuşan Prof. Dr. Talip Gül, dört yıldır Dicle Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptığını belirterek, 4 yıl boyunca üniversiteye, şehre ve ülkeye hizmet etmeye çalıştıklarını belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Karakoç, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın önerileri ve Cumhurbaşkanının tensipleriyle rektörlük görevine atandığını belirterek, "Bugün geldiğimiz nokta akademi ve üniversitemiz için hizmet yarışında bir değişimden ibarettir. Dicle Üniversitesini bizler devralırken, aldığımız yerden daha yukarılara ve ilerilere taşıma hedefi içindeyiz. Bu doğrultuda ekibimizle birlikte güçlü bir şekilde çalışma gayretinde olacağımızın bilinmesini isteriz. Üniversitemiz bünyesindeki hocalarımızdan öğrencilerimize, görevli personelimizden çalışanlarımıza kadar herkesin; ama istisnasız herkesin hak ve hukukunu koruyacağız” dedi.

Rektör Karakoç, 4 yılı aşkın süre içerisinde yaptığı hizmetler, üniversiteye sağladığı ciddi katkılar için Prof. Dr. Talip Gül’e teşekkür etti. Rektörlük makamındaki törende Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, günün anısına Prof. Dr. Talip Gül’e bir plaket takdim ederken, Gül de Rektör Karakoç’a çiçek takdim etti. Konuşmaların ardından Prof. Dr. Talip Gül’den görevi devralan Rektör Karakoç, Talip Gül’ü aracına kadar uğurladı.

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