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İkinci el oto pazarında 'korona virüs pazarlığı' Diyarbakır'da pazar günleri açılan ikinci el oto pazarına gelen vatandaşlar korona virüs tedbirlerini hiçe saydı Pandemi tedbirlerinin uygulanmadığı pazarda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, maskesiz pazarlık yaptı

İHA

Türkiye'de korona virüs vakalarının artış gösterdiği kentlerin başında gelen Diyarbakır'da vatandaşlar, her hafta pazar günü açılan ikinci el oto pazarına akın etti. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların maskesiz bir şekilde pazarlık yapması virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.

İkinci el oto pazarında 'korona virüs pazarlığı' Diyarbakır'da pazar günleri açılan ikinci el oto pazarına gelen vatandaşlar korona virüs tedbirlerini hiçe saydı Pandemi tedbirlerinin uygulanmadığı pazarda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, maskesiz pazarlık yaptı

Türkiye’de korona virüs vakalarının artış gösterdiği kentlerin başında gelen Diyarbakır’da vatandaşlar, her hafta pazar günü açılan ikinci el oto pazarına akın etti. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların maskesiz bir şekilde pazarlık yapması virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.
Türkiye’de 1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normalleşme süreci ile birlikte korona virüs vakalarında artışlar başladı. Artış yaşanan kentlerin başında gelen Diyarbakır'da normalleşme süreciyle birlikte 100’e yakın vatandaş hayatını kaybederken, korona virüsün yayılma hızının yüksek olmasından dolayı hastanelerin yatarak ve yoğun bakım üniteleri doluluk oranı her geçen gün arttı.
Başta Diyarbakır olmak üzere Mardin, Batman, Şanlıurfa gibi yakın illerden gelen vatandaşlar her hafta pazar günü olduğu gibi bu pazar da sabahın erken saatlerinde açılan ikinci el araç pazarına akın etti. Korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı pazarda vatandaşların birçoğu sosyal mesafe kuralına uymazken maskesiz dolaştığı görüldü. Maskesiz olan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar korona virüsün bulaşmasına davetiye çıkardı.
Öte yandan, açık oto pazarında oluşan tedbirsizliği haber yapmak isteyen gazeteciler içeri alınmazken, dışarıda da çekim yapmaları engelledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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