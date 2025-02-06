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        Viyadükten baraj gölüne atladı, jandarmanın attığı bidonlara tutunup kurtuldu; o anlar kamerada

        TUNCELİ'de viyadükten Uzunçayır Baraj Gölü'ne atlayan kişi, aracıyla yoldan geçerken durumu fark eden jandarma personelinin attığı bidonlara tutunarak kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 18:37 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:37
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        Viyadükten baraj gölüne atladı, jandarmanın attığı bidonlara tutunup kurtuldu; o anlar kamerada
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        TUNCELİ’de viyadükten Uzunçayır Baraj Gölü’ne atlayan kişi, aracıyla yoldan geçerken durumu fark eden jandarma personelinin attığı bidonlara tutunarak kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, öğle saatlerinde Tunceli- Elazığ karayolunda bulunan Atatürk Viyadüğü’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, viyadükten Uzunçayır Baraj Gölü’ne atladı. Bu sırada eşiyle birlikte yoldan aracıyla geçen bir jandarma personeli, suya atlayan kişiyi fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vererek, otomobilinin bagajındaki su bidonlarını viyadükten göle attı. Boğulma tehlikesi geçiren kişi, bidonlara tutunarak kıyıya ulaştı. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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