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        81'inci saatte enkazdan çıkarılan Beşir: Karanlıktı, çok bir şey görmüyordum

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ilkinde Diyarbakır'da yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı'nın enkazından 81'inci saatte sağ olarak kurtarılan ancak anne ve babası ile 3 kardeşini kaybeden Beşir Yıldız (8), felaketin yıl dönümünde o gün yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 16:00 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:05
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        81'inci saatte enkazdan çıkarılan Beşir: Karanlıktı, çok bir şey görmüyordum
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ilkinde Diyarbakır’da yıkılan 10 katlı Hisami Apartmanı’nın enkazından 81’inci saatte sağ olarak kurtarılan ancak anne ve babası ile 3 kardeşini kaybeden Beşir Yıldız (8), felaketin yıl dönümünde o gün yaşadıklarını anlattı. Yıldız, “Sanki üstümde bir battaniye sarılı gibiydi, sıcaktı ve hiç acıtmıyordu. Bazen susama gibi şeylerim oluyordu, susamama rağmen bazen susuzluğum gidiyordu. Karanlıktı, çok bir şey görmüyordum. Dua ediyordum, AFAD’ın sesini duyunca anladım geldiklerini" dedi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerin ilkinde Diyarbakır’da yıkılan ve 100 kişinin hayatını kaybettiği Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde bulunan Hisami Apartmanı’nın enkazından 81’inci saatte Beşir Yıldız sağ olarak çıkarıldı. Ancak, Beşir’in babası Ahmet Yıldız, annesi Nursel Yıldız, ağabeyi Ferhat ve ablası Nurşin ile kardeşi Onur Yıldız’ın cansız bedenleri çıkarıldı. Kurtarılma anına ait görüntülerde Beşir’in AFAD İl Müdürü İlami Çakmak ve personele her yerinin sıkıştığını belirterek, “Susamaktan, açlıktan öleceğim. Su verin” dediği yansımıştı. Tüm ailesini kaybeden Beşir, tedavisinin ardından Mardin’de yaşayan dayısı İbrahim Tosun (39) ve ailesiyle yaşamaya başladı. Depremin yıl dönümünde Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü’ne gelen Beşir Yıldız ve dayısı, Vali Murat Zorluoğlu'nun da katıldığı etkinlikte kendisini kurtaran ekiple bir araya geldi. Beşir Yıldız, enkaz altında yaşadıklarını DHA’ya anlattı.

        ‘GELDİKLERİNİ AFAD’IN SESİNİ DUYUNCA ANLADIM’

        Beşir Yıldız, enkaz altındayken hiçbir şey hissetmediğini belirterek, “Sanki üstümde bir battaniye sarılı gibiydi, sıcaktı ve hiç acıtmıyordu. Bazen susama gibi şeylerim oluyordu, susamama rağmen bazen susuzluğum gidiyordu. Karanlıktı, çok bir şey görmüyordum. Dua ediyordum, AFAD’ın sesini duyunca anladım geldiklerini” dedi.

        ‘BEŞİR’E ACISINI UNUTTURMAYA ÇALIŞIYORUZ’

        Artık Beşir’in hem annesi hem babası olduğunu belirten dayısı İbrahim Tosun, “Biz de deprem günü buradaydık. 5 gün boyunca enkaz başında bekledik. 5 canımız gitti. Annesi, babası ve 3 kardeşi, enkazın altında kaldı. O da 81 saat sonra enkazın altında çıkarken bize umut oldu. Şu ana kadar ona ailesinin yokluğunu yaşatmamaya çalışıyoruz. Bizimle beraber yaşıyor, onun vasisi benim. Teyzesi ile beraber ona bakıyoruz. Hem babasıyım hem de her şeyimdir. Ona acısını unutturmaya çalışıyoruz. Mardin’de yaşıyoruz, şu anda özel bir kolejde 5’inci sınıfa gidiyor. Deprem zamanında ailesi evlerini yeni almıştı. Yaklaşık 1 yıl olmuştu. Ondan sonra zaten depremde yıkıldı” diye konuştu.

        ‘ACIMIZ BÜYÜK AMA SEVİNÇLERİMİZ DE GÜZELDİR’

        Beşir’i kurtaran ekibin içinde yer alan Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) lideri Mehmet Turgut Tayuzak, “Daha önce Beşir’in sesini almıştık, Beşir’in soluğunu almıştık. Sonra da köpekle iyice arama yaptık. Arama sonucunda Beşir’in orada olduğunu hissettik. Sesini aldık, o sese giderken Diyarbakır AFAD Müdürü İlami Çakmak da bizimleydi. Onunla dehlize girip Beşir’i beraber çıkardık. Allah’a şükür Beşir şu anda burada yanımızdadır. Biz bunu bugün görmenin çok büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Rabb’im herkese İnşallah böyle güzel mutluluklar nasip etsin. Acımız büyük ama sevinçlerimiz de güzeldir” dedi.

        Etkinliğin sonunda Beşir'e AFAD tarafından bisiklet hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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