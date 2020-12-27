Yenişehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi ekipleri, korana virüs salgını tedbirleri kapsamında Türkiye geneli ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama ve su bıraktı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile ekipler, hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında hayvanların aç ve susuz kalmaması için yoğun mesai harcadı. Sabahın ilk ışıklarında harekete geçen Yenişehir Belediyesi ekipleri, park, bahçe, boş araziler ve çöp atık toplama alanları gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama, yem, yiyecek ve su bıraktı.



“Can dostlarımızı unutmadık"

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, dünyayı saran korona virüs salgınına karşı tüm birimlerin ilk günden itibaren teyakkuz halinde olduğunu söyledi. Kaymakam Beşikci, “İlçemizde korona virüs ile etkin bir mücadele vermemizin yanı sıra, yaşanan bu zor süreçte sevimli dostlarımızı da sahip çıkıyoruz. Sokaktaki hayvan dostlarımızın bu süreçte beslenme sorunu yaşamaması için ekiplerimize talimat verdik. Park, bahçe, boş araziler ve çöp atık toplama alanları gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarına ekiplerimiz mama, yem, yiyecek ve su bırakıyorlar” dedi.

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