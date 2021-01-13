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Diyarbakır'da kuraklığın en net görüntüsü ortaya çıktı Yağış azlığı nedeni ile 15 metre çekilen baraj suları üstünde bulunan tekneler karaya oturdu

İHA

Diyarbakır'da kuraklığın en net görüntüsü ortaya çıktı Yağış azlığı nedeni ile 15 metre çekilen baraj suları üstünde bulunan tekneler karaya oturdu

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajında su seviyesi, yağış azlığı sebebiyle yaklaşık 15 metre çekildi. Suyun azalmasıyla Hz. Elyasa'nın taşınmadan önceki kabrinin bulunduğu mahalle ortaya çıkarken, teknelerin de karaya oturduğu görüldü.
Diyarbakır'da yağış azlığı ürkütücü boyuta ulaşmaya başladı. Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajında sular, kıyıdan 20 metre uzaklaşarak 15 metre de derinlik kaybetti. Su seviyesi düşen baraj gölünde, sular altında kalan Çakırören Mahallesi gün yüzüne çıkardı. Mahalledeki ev kalıntıları ile birlikte Kur'anı Kerim'de ismi geçen Hz. Elyesa peygamberin Ziyaret Tepesine taşınmadan önceki kabri, tarihi cami ve medrese ile mezarlar da ortaya çıktı. Suyun çekilmesi nedeni ile bazı tekneler karaya oturdu.

"Baraj suları yaklaşık 15 metre çekildi"
Dicle Barajı üzerinde tekne işletmeciliği yapan Ali İhsan Ok, su seviyelerinin 1015 metre arası düştüğünü, teknelerin karaya oturduğunu söyledi. Ok, "Sularımız azalmaya başladı, su seviyesi düşmeye devam ediyor. Teknelerle ilgili ne yapacağımızı bilmiyoruz, her gün gelip tekneleri suya itiyoruz. Genelde yağış olunca su artıyordu, son dönemlerde yağmur da yağmıyor. Yaklaşık 1015 metre arası su azaldı, devam edebilir de. Vatandaşlar çeşmelerden fazla su tüketmesin" dedi.

"Türkiye hem korona virüs ile hem de kuraklıkla mücadele ediyor"
Eğil ilçesi sakinlerinden Zülküf Laçin ise Türkiye'nin bu yıl hem korona virüsle hem de kuraklıkla mücadele ettiğini söyledi. Laçin, "Daha önce baraj kapakları koptuğunda mezarlar o zaman çıkmıştı. Su her yıl geneli düşüyor fakat bu yıl biraz fazla düştü. Bu yıl yağış yok, ekinlerde zarar gördü, bu hafta içi yağış gelmez ise çoğu ekin yok olur. Su seviyesi düştüğü için tekneler karaya oturdu. Su tüketimi konusunda israf edilmemesi lazım, ihtiyacı karşılanacak şekilde kullanılmalı. Geçen yıl yağış vardı her yerden baraja su geliyordu, bu yıl yağış olmadığı için baraj suyu epey düştü. Türkiye hem korona virüs ile hem de kuraklıkla mücadele ediyor" diye konuştu.

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