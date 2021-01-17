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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da tarihi Mardin yolu 'şen olacak'

İHA

Diyarbakır’da tarihi Mardin yolu 'şen olacak'

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesinde eski Mardin yolunu yeni Mardin yoluna bağlayan 4 buçuk kilometrelik yolda genişletme ve yenileme çalışması başlatıyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kent genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 2021 yılı programı kapsamına aldığı Sur ilçesinde bulunan eski Mardin yolunda yenileme çalışmalarına başlıyor. Eski Mardin yolunda bulunan Bağıvar Köprüsü'nden yeni Mardin yoluna kadar 4 buçuk kilometrelik bölümde yol genişletme, 1 adet köprü, 620 metre fore kazıklı istinat duvarı ve sanat yapıları tamamen yenilecek. Eski Tekel fabrikasının olduğu yerde bulunan altgeçit genişletilerek, devamında bulunan Çarıklı Mahallesi'ne bağlantıyı sağlayan eski köprü yerine ise 71 metrelik yeni köprü yapılacak. Çalışmalar tamamlandığında 3 metre genişliğinde kaldırım, aydınlatma direkleri, 14 metre genişliği olacak yol, konforlu ve güvenli bir hale getirilerek hizmete açılacak.

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