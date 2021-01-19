2021 Yenişehir’de yatırım yılı olacak

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşların ihtiyaçları ve yerel yönetim vizyonuyla yönetilen ilçelerinde 2021 yılının planlanan projelerin hayata geçirilmesiyle yatırım yılı olacağını söyledi.

Yenişehir’de 2020 yılında yol, asfalt, kaldırım, parke, altyapı, ihtiyaca dönük sosyal tesisler ve birçok projenin tamamlandığını belirten Kaymakam Beşikci, 2021 yılı içerisinde ise bu çalışmaları ve projeleri artırarak hizmete devam edileceğini dile getirdi. 2021 yıllı içerisinde daha güzel eserleri ve hizmetleri Yenişehir ilçesi ile buluşturacaklarını aktaran Kaymakam Beşikci, göreve geldiği günden bu yana ilçede yapmış oldukları hizmetleri değerlendirerek, “İlçemizde vatandaşlarımızın kronikleşen sorunlarını bir bir çözüme kavuştururken ortaya koyduğumuz günümüz belediyecilik anlayışının bir parçası olarak sosyal projelere de büyük bir önem verdik. En temel belediyecilik hizmetlerini en kaliteli ve en verimli şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak adına gayrette bulunduk bunun yanı sıra tamamladığımız yeşil alanlar ve sosyal alanlarla da vatandaşlarımızın 7’den 70’e faydalanacağı mekanları tasarladık. Kadınlarımızın sosyal yaşamın içinde var olmalarını sağlayacak ekonomik gelir elde edebilecekleri Hanımevi Millet Kıraathanesi, gençlerimiz İçin 3 farklı İlkbahar Millet Kıraathanesi, elleri öpülesi büyüklerimiz için İkinci Bahar Millet Kıraathanesi, Engelsiz Yaşam Merkezini, korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza maske, tulum ve hijyen seti desteğinde bulunduk. İhtiyaç sahibi bin 450 vatandaşımıza düzenli olarak gıda desteğinde sunduk. İlçemizin altyapısını iyileştirmek adına 150 bin metrekare kilitli parke taşı, 80 bin ton sıcak asfalt, 35 kilometre yeni yol ve 7,5 kilometre kaldırım çalışmasına imza attık. 2020’de çevre ve doğa dostu belediyecilik ilkesini hayata geçirerek belediyemiz filosuna kattığımız çevre dostu ve elektrikli 3 aracımızla ilçemizdeki dezavantajlı ve engelli vatandaşlarımızın faydalanacağı Sosyal Taksi projemizi hayata geçirdik. İlimizde gençlerimizin ulusal müsabakaların yapılabileceği bin metre uzunluğunda cross parkurunun yapımını tamamladık. Belediyemizin bir yandan gelirlerini artırmaya gayret ederken bir yandan da belediyemiz bünyesinde kurmuş olduğumuz tesisimizde 500 çöp konteyneri üreterek belediye bütçemize önemli katkılar sunduk. Daha temiz ve daha konforlu parkları vatandaşımızın hizmetine sunmak adına 10 parkımızda bakım onarım çalışmasını tamamladık” dedi.



“Devletimizin imkanlarını vatandaşlarımıza sunmaya devam edeceğiz”

‘Kalbe yürüyen belediyecilik’ sloganıyla, Yenişehir ilçesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini anlatan Kaymakam Beşikci, “Yenişehir Belediyesi olarak bütün kaynakları etkin ve verimli kullanılması için tüm çalışanlarla birlikte sıkı bir mali disiplini hayata geçirerek hizmetleri aralıksız bir şekilde sürdürmekteyiz. İlçemizde yıllardır ihmal edilen yolları asfaltla buluşturup, altyapı konusundaki eksiklikleri gidererek mahallelerimizde oyun parkları, sosyal yaşam alanları oluşturup Devletimizin imkanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz.

2021 yılı için ilçemize 100 milyon yatırım bütçesi ayırarak, hazırlamış olduğumuz projelerimiz ve ilçemizde aralıksız olarak sürdüreceğimiz sosyal destekler ile adeta yatırım yılı ilan etmiş olacağız. Bu kapsamda Yenişehir ilçemizde yollarımızın konforunu artıracak, yeni bisiklet yolları yapacak ve ilçemize yakışır yeni konsept 5 yeni parkımızı inşa edeceğiz. İlçemizde çocuklarımıza yönelik çocuk akademisi bilgi evleri, gençlerimize kütüphane ve bilimteknoloji atölyeleri, gençlik merkezlerini de kazandıracağız. Hayata geçireceğimiz sosyal projelerle gençlerimizin ve kadınlarımızın istihdamına yönelik mesleki kursları düzenleyecek, dezavantajlı gruplarımıza ve yaşlılarımıza yeni projelerle ulaşmaya gayret edeceğiz. 2021 yılında hayata geçireceğimiz kültür, sanat ve sosyal projelerimizin yol haritasını belirledik. Bu yol haritası ve eylem planı çerçevesinde ihtiyaca cevap veren inovatif yaklaşımlarla tasarlanan birbirinden önemli çalışmaları gerçekleştireceğiz. Yenişehir ilçemizin gelişmesi, kalkınması ve şehircilik alanında markalaşması için hem bir yandan belediyemize önemli kaynaklar oluşturacak hem bu kaynakları vatandaşımıza kaliteli hizmet sunmak için değerlendireceğiz. İlçemizde hayata geçireceğimiz projelerle büyük bir farkındalık oluşturacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

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