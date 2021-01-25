Bağlar’da altyapı çalışmaları sürüyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kısa bir ara verdiği kırsal yerleşim yerlerindeki hizmet çalışmalarını yeniden hızlandırdı.

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışından sonra kırsal bölgelerde hizmet çalışmalarına yeniden ağırlık verdi. Sarıdallı Mahallesi'nde önce yeni yol çalışması yapıldı, ardında da beton boru hizmeti kazandırıldı. Ekipler, vatandaşların yeni yaptığı yerleşim yerlerinin sorununu 8 metre genişlik ve 800 metre yeni yol açarak çözüme kavuşturdu.

Mahallede daha önce meydana gelen ve çeşitli hasarlara yol açan sel ve su taşkınlarına karşı da beton boru çalışması gerçekleştirildi. Mahalleye toplam 12 beton boru döşendi. Mahalle sakinleri, yapılan hizmetler nedeniyle Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür ederek belediyenin kırsal yerleşim yerlerindeki hizmetlerinin takdire değer olduğunu dile getirdi.

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