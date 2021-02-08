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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’ın nüfusu 1 milyon 783 bin 431 oldu

İHA

Diyarbakır’ın nüfusu 1 milyon 783 bin 431 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de nüfus artış hızı düşerken Diyarbakır'da ise bu hızda artış yaşandığı gözlendi. Diyarbakır'da nüfus 27 bin 68 artarak 1 milyon 783 bin 431 kişi oldu.
TÜİK verilerine göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus 2019 yılına göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu. Yıllık nüfus artış hızı ise 2019 yılında binde 13,9 iken, 2020 yılında binde 5,5 oldu.

Diyarbakır nüfusu 27 bin 658 kişi arttı
TÜİK, 2019 yılında 1 milyon 756 bin 353 kişi olan Diyarbakır nüfusunun, 27 bin 68 kişi arttığını açıkladı. TÜİK verilerine göre, 899 bin 516'sı erkek, 883 bin 915'i kadından oluşan Diyarbakır nüfusu 1 milyon 783 bin 431 kişi oldu. 2019 yılında 520'si erkek, 613'ü bayan olmak üzere bin 133 olan Diyarbakır'da yaşayan yabancı sayısı, 2020 yılında 568 erkek, 607 bayan olmak üzere toplamda bin 175'e yükseldi.
İlçeler bazında ise nüfus oranları Kayapınar 400 bin 905, Bağlar 399 bin 499, Yenişehir 214 bin 831, Ergani 134 bin 497, Bismil 118 bin 605, Sur 102 bin 114, Silvan 87 bin 639, Çınar 76 bin 798, Çermik 51 bin 58, Dicle 37 bin 534, Kulp 35 bin 449, Hani 33 bin 48, Lice 25 bin 27 ve Eğil 33 bin 381 kişi olarak açıklandı. Açıklanana son verilere göre nüfusun en çok olduğu ilçe Kayapınar olurken, en az nüfusa sahip ilçenin ise Eğil olduğu görüldü.

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