Diyarbakırspor’da teknik heyetle yollar ayrıldı

Nisan ayında başlayacak olan Bölgesel Amatör Futbol Liginde şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Diyarbakırspor teknik heyet ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun yaptığı toplantıda önemli bir kararın alındığı belirtildi. Teknik direktör Aytekin Yıldırın ile yolların ayrıldığına vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Daha önce prensipte anlaştığımız teknik direktörümüz Aytekin Yıldırım'la görüş ayrılıklarından ve ileriye yönelik hedeflerimizin gerçekleşmesi için yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktör Aytekin Yıldırım ve ekibine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmet ve katkılardan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Kulübümüzde genel menajer olarak hizmet veren Ramazan Kahramaner’in isteği doğrultusunda yönetim kurulumuza istifasını sunmuştur. Kendisine bugüne kadar kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz."

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