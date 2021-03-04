Başkan Beyoğlu, yangının çıktığı Gıda Toptancılar Sitesinde incelemelerde bulundu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Gıda Toptancılar Sitesinde yangın çıktı. İtfaiye ve TOMA’nın desteği ile yangın söndürülürken, AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu bölgede incelemelerde bulundu.

Diyarbakır’da gıda stoklarının ana merkezi olarak bilinen Gıda Toptancılar Sitesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Bir gıda deposunda bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangının duyulmasından sonra olay yerine gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, itfaiye, belediye ve polis ekiplerinin çalışmalarını takip ederek incelemelerde bulundu. İş yeri sahipleri ve esnafa geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Beyoğlu, yaraların sarılması için gereken çabaların gösterileceğini kaydetti.

Olay nedeniyle gıda deposu kullanılamaz hale geldi.



"Önemli olan cana zarar gelmemesidir"

Yangında can kaybı ve yaralanma olmamasının en büyük teselliyi oluşturduğunu belirten Beyoğlu, “Olaydan hemen sonra buraya geldik. Gerekli müdahale ve çalışmalar yapıldı. Maddi hasar da elbette önemlidir ancak telafi edilebilir. Ama can kaybının telafisi olmaz. Allah’a hamdolsun bu yönde olumsuz bir durum yok. Büyükşehir Belediyemize ait itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve polisimizin gayretleriyle yangın söndürüldü. Esnaflarımıza geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun” diye konuştu.

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