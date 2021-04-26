Şehit yakınları ve gazilerden ortak ses: ”Kobani olayları HDP’nin devletimize başkaldırısıdır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit yakınları ve gazilerden ortak ses: ”Kobani olayları HDP’nin devletimize başkaldırısıdır”

İHA

Şehit yakınları ve gazilerden ortak ses: ”Kobani olayları HDP’nin devletimize başkaldırısıdır”

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Kobani olaylarının HDP’nin devlete başkaldırısı olduğunu söyledi.
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Kobani olaylarına ilişkin başlayan davayla ilgili ortak açıklamada bulundu. Sözen ve Gündüz, ortak yaptıkları açıklamada, “Bilindiği üzere Suriye’nin kuzeyinde yer alan Kobani bölgesinde sözde Kürt halkını savunan ve şehitlerimizin kanı eline bulaşmış, ölen vatandaşlarımızın azmettiricisi olan kravatlı terörist Selahattin Demirtaş ve HDP milletvekillerinin ‘sokağa çıkın’ çağrısıyla başlayan olaylarda 37 vatandaşımız katledilmiş, 300’ün üzerinde güvenlik görevlimiz yaralanmış, devlet daireleri, okullar ateşe verilmişti. Bu olaylar İŞİD terörünü bahane eden, PKK teröristlerin şehitlerimizin asil kanlarıyla sulanmış bayrağımızı yakarak, devletimize başkaldırısının en somut örneğidir. Adı geçen HDP’li vekiller o gün can veren vatandaşlarımızın azmettirici katilleridir. Bizler bu vatana bedel ödeyen gaziler ve şehit yakınları olarak bu azmettirici katillerden hesap sormak için buraya geldik. Bizim için içeride dava edilenler ile dağdaki teröristler arasında fark yoktur. İçeride devletimize hesap verenler ile bu olayları bahane ederek terörün siyasi uzantılarına arka çıkanlar arasında fark yoktur. Devletimize başkaldıran herkes elbette bedelini ödeyecektir” dedi.

“Bu dava terör eylemini azmettirenlerin yargılanma sürecidir”
Kobani olaylarının da kendilerine terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP’nin Kürtlerin temsilcisinin olmadığını gösterdiğini dile getiren Sözen ve Gündüz, “HDP, Kürt kardeşlerimizi kullanarak terör suçu işleyen bir suç makinesi haline gelmiştir. HDP ile bağlantılı olan vekilleri gazi meclisimizin çatısı altında görmek istemiyoruz. Çünkü onların elinde Yasin Börü ve arkadaşlarının kanı vardır. Kobani’de uzun namlulu teröristlerce katledilen 37 vatandaşımızın kanı vardır. Bizler inanıyoruz ki devletimiz orada can veren vatandaşlarımızın hesabını soracaktır. Bu hesap sadece teröristlerden değil, terör destekçilerinden de sorulmalıdır, terör sevicilerden de sorulmalıdır. Burada başlayan davayı ‘Kürt siyasi hareketinin yargılanması’ olarak gören ve bu şekilde anlatan herkes bilsin ki, bu dava onlarca vatandaşımızın katledildiği, binaların ve bayrağımızın yakıldığı, devletimizin milyonlarca lira zarara uğratıldığı bir terör eyleminin azmettiricisi olanların yargılandığı davadır” diye konuştu.

“İdam yasasını gündemimize alalım”
Kendilerini Kürt halkının temsilcisi olarak adlandıran HDP yöneticilerinin çoğunluğu Kürt olan kardeşlerinin ölüm emrini verdiğini vurgulayan Sözen ve Gündüz, “Bunlar yetmezmiş gibi devlete başkaldırı çağrısı yapanlar bebek katilinin ‘heykelini dikeceklerini’ söyleyerek halkımızı galeyana getirmişlerdi. Kobani olayına salt gözlükle bakanlar elbette bu sürecin hendek ve çukur olaylarının fitilini ateşlediğini göremeyeceklerdir. Bizler sadece Kobani’de öldürülen vatandaşlarımızın değil, bir Kurban Bayramı yardım dağıtan Yasin Börü ve arkadaşlarının hesabını sormak için buradayız. Biz hendek ve çukur olaylarında şehit edilen kahramanlarımızın hesabını sormak için buradayız. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyoruz terör ile bağlantısı tespit edilen kişilerin bir kere daha milletvekili olamayacak şekilde milletvekilliğini düşürün, partilerini kapatın. Düşünce özgürlüğü adı altında devletimizi bölmek isteyen bu hainlere destek olanlara şehitlerimiz adına gereken cezayı verin. Terör suçu işleyen, teröre yardım ve yataklık eden kim varsa müebbet ile yargılayın. Devletimizin terör örgütleriyle vermiş olduğu etkin mücadeleye gölge düşürmeyin. Gazi meclisimizin gündemine tekrar idam yasasını alın ve bir referandum kararıyla Milletimize başvurun. Terör ile mücadelede teröriste verilecek cezanın hükmünü aziz milletimiz versin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbekirspor Teknik Direktörü Şenol: “Kupayı Gaffar Okkan’ın mezarına götüreceğiz”
YEREL HABERLER Diyarbekirspor Teknik Direktörü Şenol: “Kupayı Gaffar ...
Diyarbakırlı minikler şampiyon oldu
YEREL HABERLER Diyarbakırlı minikler şampiyon oldu
Diyarbekirspor şampiyonluğa kilitlendi
YEREL HABERLER Diyarbekirspor şampiyonluğa kilitlendi
Silvan MYO Derneği üyeleri, İlhan'la bir araya geldi
YEREL HABERLER Silvan MYO Derneği üyeleri, İlhan'la bir araya geldi
Silvan'da 28 kişinin testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Silvan'da 28 kişinin testi pozitif çıktı
Bilinçsiz zirai ilaçlama toplu arı ölümlerine neden oluyor
YEREL HABERLER Bilinçsiz zirai ilaçlama toplu arı ölümlerine neden ...
DJ Ahmed Zaki Mohammed: “Pandemi döneminde projelerime odaklanma fırsatı buldum”
YEREL HABERLER DJ Ahmed Zaki Mohammed: “Pandemi döneminde ...
Meyvesini vermeye başladı, 3 öğrenci mezun oldu
YEREL HABERLER Meyvesini vermeye başladı, 3 öğrenci mezun oldu
Diyarbakır’da terör operasyonu: Aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da terör operasyonu: Aralarında HDP'li ...
Kısıtlama kalktı, yoğunluk başladı
YEREL HABERLER Kısıtlama kalktı, yoğunluk başladı
Diyarbakır'da terör operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da terör operasyonu: 11 gözaltı
Diyarbakır'da 'kız meselesi' nedeniyle silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 'kız meselesi' nedeniyle silahlı kavga: ...
Diyarbakır'da silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
3. Lig: Diyarbakirspor: 2 - Belediye Derincespor: 1
YEREL HABERLER 3. Lig: Diyarbakirspor: 2 - Belediye Derincespor: 1
Diyarbakır'da sokaklarda kalan 144 kişi otellere yerleştirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sokaklarda kalan 144 kişi otellere ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma ...
Vali Karaloğlu, Sanat Sokağı’nın ilk hatıra fotoğrafını esnafla birlikte çekti
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, Sanat Sokağı’nın ilk hatıra ...
AK Parti MKYK üyesi Parlak: "Tarihi soykırıma eş olan ABD, ülkemizi suçlayacak en son ülke bile değildir"
YEREL HABERLER AK Parti MKYK üyesi Parlak: "Tarihi soykırıma eş olan ...
Diyarbakır'da 2 aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 2 aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Kısıtlamayı delen gençler siren sesini duyunca arkalarına bile bakmadan kaçtı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı delen gençler siren sesini duyunca ...
Evlat nöbetindeki baba: Operasyonları destekliyoruz, çocuklarımız teslim olsun
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Operasyonları destekliyoruz, ...
HDP önündeki ailelerin evlat çığlığı 600'üncü gününe girdi
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat çığlığı 600'üncü gününe ...
Bağlar Belediyesi toprağa bereket, ulaşıma nefes oldu
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi toprağa bereket, ulaşıma nefes oldu
Diyarbakır'da günü geçmiş ürün denetimi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da günü geçmiş ürün denetimi