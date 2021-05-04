Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy’e modern park kazandırıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy ilçesi Kaya Mahallesi'nde 9 bin 500 metrekarelik park yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kocaköylü vatandaşların hoşça vakit geçirmelerini sağlamak ve dinlenme alanı oluşturmak amacıyla ilçeye inşa edeceği Kaya Mahallesi Parkı’nda çalışmalara başladı. Kafeterya, mescit, gül bahçeleri, kamelya, fitnes spor aletleri, yürüyüş yolları ve tuvalet inşa edilecek parkta çocuklar için yumuşak zemin üzerine çeşitli oyun gruplarının bulunduğu alan oluşturulacak. Vatandaşların aileleriyle birlikte zaman geçirmelerini sağlamak için parkın değişik bölümlerine her biri 16 metrekare olan 7 ahşap kamelya yerleştirecek. Büyükşehir Belediyesi, yeşil alan içine tek kattan oluşan ve toplam 238 metrekare alan üzerine inşa edeceği kafeterya bölümü vatandaşların, içecek ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacak. 2 bin 970 metrekare sert zemin dışında, 6 bin 530 metrekare yeşil alan olarak değerlendirileceği çalışmada parka farklı türlerde 364 ağaç ve 497 çalı dikilecek, ayrıca 6 bin 400 metrekare çim ekilecek.

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