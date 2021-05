Sifon bozuldu 20 bin dönüm arazi susuz kaldı

Diyarbakır’da kanal sifonunun bozuk olmasından dolayı 20 bin dönüm arazi susuz kaldı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Karaköprü Pamuk Çayı ortasından geçen yeraltı sifonu 3 yıl arızalı olması nedeniyle Darlı, Bakacak, Yasince, Devran ve Ambar köylerinde 20 bin dönümlük araziyi susuz bıraktı. Bismil’de sanayici ve çiftçi olan Mehmet Salih Kılıç, Batman barajından gelen suyun Bismil’in Of köyü bitişiğinde bir yeraltı kanal hattı kırılmasıyla, Ambar tarafına gitmesi gereken suyun Pamuk Çayına aktığını bundan dolayı tarlaların susuz kaldığı için ekinlerin kuruduğunu belirtti. Kılıç, “Tarlalarımıza gelmesi gereken su boşu boşuna akıyor. Bu sıkıntının giderilmesi için sulama birliğiyle görüştük, onlar bize, bu bizim işimiz değil bizim yapacağımız bir şey yok dediler. Yetkililerden istediğimiz gelsinler baksınlar o zaman derdimizi anlarlar” dedi.



3 yıldır arızalı

Sulama projeleri, Bismil’in çehresini tamamen değiştirecek projeler olduğunu vurgulayan çiftçilik yapan Musa Çelebi, 3 yıldır arızalı olan 8 metre derinlikteki, sifon nedeniyle Bismil’in Darlı, Bakacak, Yasince ve Ambar köylerine kadar gitmesi beklenen su, Pamuk Çayına aktığını, 7 yıl önce bu kanalları yapan müteahhitin ve mühendislerin gerekli incelemeler yapmadığını söyledi. Çelebi, “Şimdi bile yaklaşık maliyeti 150 bin TL olan bir sifon arızası yüzünden tarlalara gitmesi gereken su neden Pamuk Çayına boşa akıyor. Yetkililere sesleniyoruz, 3 yıldır arızalı sifonu arızanın giderilmesini istiyoruz. Bismil’de su bırakılan bazı kanallarda çatlaklıklar oluştu, Batman sağ sahil Bismil tarafına su bırakılmış, Of köyüne kadar kanallarda bazı çatlaklıklar dışında fazla bir sıkıntı gözükmüyor. Çiftçinin kalkınması kuru arazilerin bir an önce suya kavuşmasından geçiyor. Burada şunu söyleyebiliriz. Bismil’de arazilerin tümü Silvan barajının bitmesiyle, Bismil’le tersine bir göç yaşanacak, insanlar topraklarına tekrar geriye doğru koşacak. İnşallah bu ovada, bölgede tarımsal üretim ve hasat çok fazla olacak” diye konuştu.



Suyun boşa akmasından dolayı tarlalar suya kavuşmadı

Bismil’de çiftçilik yapan Sedat Yaşar ise, ilçeye gelen baraj suyunun Karaköprü mevkiinde suyun boşa akmasından dolayı tarlaların susuz kaldığını aktardı. Yaşar, “Bu yıl kurak bir mevsimdi, barajlardan gelen bu güzel ve bereketli suyun boşa akması biz çiftçileri çok üzdü. Boşa akan su 20 bin dönüm tarlayı sulayacak miktardadır. Buda boşuna akan bir mili servet demek, bu milli servet olan suya delinin baktığı gibi bakmak içimizi acıyor. Yetkililerin biran önce buna bir el atmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

