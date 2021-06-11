'Kız kaçırma' kavgasında amcasını öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Kız kaçırma' kavgasında amcasını öldürdü

DHA

'Kız kaçırma' kavgasında amcasını öldürdü


Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde Baran B., kız kaçırma nedeniyle kavga ettiği amcası Abdurrahman B.'yi (50) tabancayla vurarak, öldürdü. Jandarma, Baran B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 
Olay, öğle saatlerinde, Silvan'a bağlı kırsal Yeşerdi Mahallesi'nde meydana geldi. Baran B. ile amcası Abdurrahman B. arasında, iddiaya göre, kız kaçırma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Baran B., amcasına tabancayla ateş etti. Mahallelinin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Abdurrahman B.'yi ambulansla Silvan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste doktorların müdahale ettiği Abdurrahman B., kurtarılamadı. Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan Baran B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Silvan Mehmet Mucahit CEYLAN
2021-06-11 16:35:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da Afganistan uyruklu göçmen tavuk dürüm için canından oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Afganistan uyruklu göçmen tavuk dürüm ...
Galatasaray’dan Diyarbakır’daki köy okuluna malzeme desteği
YEREL HABERLER Galatasaray’dan Diyarbakır’daki köy okuluna malzeme ...
Silvan'da amca ile yeğen arasında kız kaçırma kavgası: 1 ölü
YEREL HABERLER Silvan'da amca ile yeğen arasında kız kaçırma ...
Cumhurbaşkanı çağrısıyla pandemiye kafa tuttu, yeni işyerleriyle 300 ek istihdam sağladı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı çağrısıyla pandemiye kafa tuttu, yeni ...
Diyarbakır’da zabıta ekipleri reyonlarda künye kontrolü yaptı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da zabıta ekipleri reyonlarda künye ...
Yenişehir’de ADEM’ler ile hayeller gerçek oluyor
YEREL HABERLER Yenişehir’de ADEM’ler ile hayeller gerçek oluyor
Katil zanlısının evine saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi
YEREL HABERLER Katil zanlısının evine saldırı ihbarı polisi harekete ...
Diyarbakır’da cinayet zanlısı damadın evinin etrafında TOMA’li önlem
YEREL HABERLER Diyarbakır’da cinayet zanlısı damadın evinin ...
Evlat nöbetindeki anne, kızının dağdan inmesinden umutlu
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne, kızının dağdan inmesinden ...
Diyarbakır´da çağrı merkezlerinde istihdam hedefi 5 bin
YEREL HABERLER Diyarbakır´da çağrı merkezlerinde istihdam hedefi 5 ...
Diyarbakır’daki çağrı merkezlerinde yeni istihdam hedefi 5 bin
YEREL HABERLER Diyarbakır’daki çağrı merkezlerinde yeni istihdam ...
Dicle Elektrik, 59 milyon liralık yatırımla SCADA merkezi kurdu
YEREL HABERLER Dicle Elektrik, 59 milyon liralık yatırımla SCADA ...
Bismil çiftçileri sulama sorunları için bir araya geldi
YEREL HABERLER Bismil çiftçileri sulama sorunları için bir araya ...
Diyarbakır Özel Bower Hastanesinden ‘Şifa veren eller’ fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER Diyarbakır Özel Bower Hastanesinden ‘Şifa veren ...
Diyarbakır’da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
YEREL HABERLER Diyarbakır’da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Diyarbakır'da otomobilden ateş açılan Mehmet öldü 
YEREL HABERLER Diyarbakır'da otomobilden ateş açılan Mehmet öldü 
Kadınların umudu mikro kredi 18 yaşında
YEREL HABERLER Kadınların umudu mikro kredi 18 yaşında
Hani Ayn-Kebir Parkında temizlik çalışması
YEREL HABERLER Hani Ayn-Kebir Parkında temizlik çalışması
Dicle Değirmenli Ortaokulu TÜBİTAK’ın proje yarışmasında bölge finalinde yarışacak
YEREL HABERLER Dicle Değirmenli Ortaokulu TÜBİTAK’ın proje ...
Diyarbakır’da Şehir Tiyatroları perdelerini açıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Şehir Tiyatroları perdelerini açıyor
Eğil Yukarı Haydan Mahallesi’nde 1,2 milyon liralık alt yapımı projesi
YEREL HABERLER Eğil Yukarı Haydan Mahallesi’nde 1,2 milyon liralık ...
Bismil belediyesinden kadınlara yönelik farkındalık semineri
YEREL HABERLER Bismil belediyesinden kadınlara yönelik farkındalık ...
Küçük Hatice 647 gündür yolunu gözlediği ağabeyine 'teslim ol' çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Küçük Hatice 647 gündür yolunu gözlediği ağabeyine ...
Bismil Kaymakamı Türkmen’e, Köseli Mahalle ziyaretinde büyük ilgi
YEREL HABERLER Bismil Kaymakamı Türkmen’e, Köseli Mahalle ...