Dicle Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği (DİKKAD) tarafından yürütülen proje kapsamında 21 Haziran ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında ilçedeki birçok üreticiye değişik alanlarda eğitim veriliyor.

Proje kapsamında ilk olarak 21 Haziran ile 23 Haziran 2021 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi’nden Doç. Dr. Songül Akın tarafından ilçedeki üreticilere yönelik 3 günlük 'Tarımsal Pazarlama Eğitimi' verildi. 24 Haziran ile 26 Haziran tarihleri arasında ise, Dicle Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gültekin Özdemir tarafından ilçedeki üreticilere yönelik olarak 'Bağ Budama Teknikleri' hakkında eğitim verildi. Dicle ilçesinde özel bir işletmenin salonunda düzenlenen eğitim faaliyetine Dicle Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Ödoğlu, Dicle Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahinoğlu, DİKKAD Müdürü Rıdvan Bal ve çok sayıda çiftçi katıldı. Çiftçilere alanında uzman akademisyenler tarafından eğitim verilmesini sağlayan DİKKAD, LEADER yaklaşımına dayanan Yerel Eylem Grupları (YEG) tarafından geliştirilen tabandan tavana yerel kalkınma stratejilerini uygulanmasını amaçlıyor. Bağcılık, ceviz ile badem yetiştiriciliği gibi birçok alanda teorik ve uygulamalı olarak eğitim alan çiftçiler, hem bilgilerini tazeliyor, hem de bu konudaki eksiklerini giderme fırsatı buluyor. Çiftçilere badem ve ceviz yetiştiriciliği hakkında eğitim veren Dicle Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Görevlisi Zafer Aktürk, su imkanları varsa badem fidanlarının mutlaka doğru bir şekilde sulanması gerektiğini söyledi.

Badem ağaçlarının şekil budamasının çok önemli olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Gör. Zafer Aktürk, ”Badem yörenin iklimine en uygun meyve. Hasadı, muhafazası ve pazarlaması kolay, satış değeri yüksektir. Badem yetiştiriciliğinde don olaylarına karşı geç çiçek açan çeşitler önerilir. Ferragnes ve Ferraduel verimli ve geç çiçek açan badem çeşitleridir. Dikilecek olan badem fidanlarının kökleri kurumadan toprağa girmesi gerekiyor. Badem fidanlarının yanlış sulanması ve yanlış bir şekilde dikimi, badem fidanlarının kurumasına neden olabilir. Badem iklim ve toprak istekleri bakımından yörede ilk tercih etmemiz gereken meyve türüdür. Yüksek satış değeri sayesinde çiftçimize iyi gelir getiren bu tür, bölgenin meyveciliğinde ileride çok büyük bir yer edinecektir. Mevcut bahçelerde giderek artan ürün miktarı ve kalitesi yanında teknik tecrübenin birikimi sayesinde her yıl çok sayıda yen çiftçimiz badem yetiştiriciliğine yönelmektedir” dedi.

Verilen eğitim hakkında bilgi paylaşan Dicle Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahinoğlu, “Derneğimiz yukarıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiş olup, ilçemizde de Allah nasip ederse, diğer faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yapacağımız faaliyetler kapsamında, ilçedeki 3 tane okulumuzda resim ve müzik sınıfının oluşturulmasını, 100 tane öğrencimize tarımla ilgili eğitim verilerek genç çiftçilerin yetiştirilmesi ve ilçemizdeki 48 mahallede anket çalışmaları yapılarak mahallelerin sorunları tespit edilip, çözüm üretmeyi amaçlıyoruz. Özellikle ilçemizde yetişen melengiç meyvesini, projelerle melengiç kahvesine dönüştürülerek katma değeri yüksek ürüne dönüştürüp üreticilere daha karlı bir kazan sağlamayı hedefliyoruz. Bunun yanında badem ürünlerinin badem şekeri kaplamasında kullanılarak daha katma değeri yüksek ürüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu projenin katkısı yüzdü 90 Avrupa birliği tarafında finanse ediliyor” şeklinde konuştu.

3 günlük eğitime katılan üreticilere, eğitim sonunda sertifika verilecek.

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