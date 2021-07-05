Vali Karaloğlu, hafta sonunda yol çalışmalarını denetledi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin, kentte trafik akışını rahatlatmak için başlattığı, yeni bulvar ve bağlantı yollarında incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın merkez Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde bulunan Eski Siverek caddesi, Şanlıurfa yolu ile Elazığ yolunu birbirine bağlayan yol, Diclekent ile Batı Çevre Yolu kavşağı, Mezopotamya Bulvarı ile Elazığ yolu Bağlantısı, Rızvanağa Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı bağlantısındaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Karaloğlu, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi: “Ya bir yol bul, ya bir yol aç. Yol açmak için bugün de sahadaydık. Eski Siverek Caddesini 30 metrelik standartlara çıkararak yeniliyoruz. Tamamlandığında, Havalimanından Urfa Yoluna, çok daha rahat ulaşabileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun. Arkadaşlarımızın emeklerine sağlık” dedi.



“Çayımız demli, muhabbetimiz koyuydu”

İncelemelerin ardından Eski Siverek caddesinde esnafla bir araya gelen Karaloğlu, vatandaşlarla kentte yürütülen çalışmalarla ilgili sohbet etti. Karaloğlu, “Çayımız demli, muhabbetimiz koyuydu. Eski Siverek Caddesi’nin emektar esnafı anlattı, biz dinledik. Birbirimizi dinledikçe tanıyacağız, eksiklerimizi bulacağız; Daha iyisini için hep birlikte çalışacağız. Kazancınız bol, işleriniz bereketli olsun” diye konuştu.

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