Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, yasa dışı bahis oynatan ile oynayanlar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Yerde yatan yaralılardan birine çevredekilerin müdahalesi ise, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Temmuz akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında yasa dışı bahis nedeniyle tartışma yaşandı. Gruplar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Sokak ortasında çıkan silahlı kavgada Y.G., F.G., F.K. ve M.G., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Kasığına kurşun isabet eden M.G., kan kaybetmesi sonucu yere yığıldı. Yaralıyı sokak ortasında yerde kanlar içerisinde gören yakınları, sinir krizi geçirdi. Çevredekilerden birinin üzerindeki tişörtü çıkararak, kanı durdurmaya çalıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları ayırırken, sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Olayın ardından çevrede araştırma yapan ve güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise serbest bırakıldı.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-07-08 12:13:47



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