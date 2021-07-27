Aşı yapmayan düğünlere alınmayacak DTSO ile düğün işletmecileri aşı kampanyasında yapılacak çalışmaları masaya yatırdı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) heyeti düğün sektörü işletmecileri ile aşı kampanyası ve alınacak tedbirlere ilişkin ortak çalışma kararı alıp, aşı kampanyasının önemi ve alınacak tedbirleri masaya yatırırken, çıkan kararda aşı olmayanların düğünlere alınmaması gerektiği belirtildi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kentte artan vaka sayıları ve aşı oranının düşük olması nedeniyle Diyarbakır Düğün Sektörü İşletmecileri Derneği yönetim kurulu üyeleriyle toplantı düzenledi. Toplantı sonucunda Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) başlattığı aşı kampanyası ve alınacak tedbirlere ilişkin ortak çalışma kararı alındı. Diyarbakır’da vaka sayılarının düşürülmesi ve aşı kampanyasının yaygınlaştırılması kapsamında yapılan toplantının ardından uyulması gereken kararlar alındı. Toplantıda alınan kararlar şu şekilde açıklandı:

"Düğün salonunda çalışan tüm personellerin aşı olacak. Düğün salonlarına maskesiz girilmeyecek ve düğün boyunca maskenin çıkarılmasına müsaade edilmeyecek. Düğün davetiyelerine düğüne maskesiz alınmayacağı yazılacak. Düğün salonunda Covid19 tedbirlerine ilişkin bir personel görevlendirilecek ve bu personel sosyal mesafe, maske kullanımı konusunda gerekli uyarılar yapacak. Düğün süresince maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için sık sık anons yapılacak. Düğün sahiplerinden 2 doz aşı olmayan misafirlerini düğüne davet etmemeleri sağlanacak. Düğün salonlarına gelen misafirlerin ateşi ölçülecek ve ateş ölçen personel ise tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmayacak. Covid19 önlemleri kapsamında Diyarbakır Düğün Sektörü İşletmecileri Derneği tarafından örnek düğün videosu ile Diyarbakır yerel sanatçıları aşıya teşvik amaçlı şarkı besteleyip video çekecek".

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