Silvan'da bayram sonrası vaka sayılarında patlama yaşandı Son 2 günde 92 kişinin testi pozitif çıktı

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Kontrol altına alınan korona virüs vaka sayılarında bayram sonrasında patlama yaşandı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesine Kurban Bayramı öncesi günlük vaka sayısı 5 kişiye düşerken, bayram sonrası 240 kişinin test sonucunda 92 kişinin pozitif olduğu görüldü.

Silvan ilçesinde son iki günde İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine başvuru yapan 240 kişiden 92 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde korona virüs testi yapılan 120 kişiden 40 kişinin testi pozitif çıkarken, ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri tarafında ise 120 kişiden 52 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşların bir kısmı Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, 38 kişi ise şüpheli oldukları gerekçesiyle ev karantinasına alındı.

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