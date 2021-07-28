Diyarbakır'da saman yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Elazığ kara yolunda meydana geldi. 21 ABJ 285 plakalı saman yüklü kamyon, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, kamyondaki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi.
Sağlık görevlileri, hafif yaralanan 2 kişiye ambulansta müdahale ederken, polis ekipleri ise trafik güvenliğini sağladı. Kamyon, daha sonra olay yerine gelen çekici ile kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-07-28 10:45:35
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.