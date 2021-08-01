Diyarbakır’da termometreler 41 dereceyi gösterdi Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına akın etti

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Diyarbakır’da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Asfaltın adeta buharlaştığı ilde sıcaktan bunalan çocuklar parktaki süs havuzlarında serinledi.

Diyarbakır’da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcak havanın hayatı olumsuz etkilediği ilde kimi vatandaşlar parklarda ağaç gölgeliklerine kaçarken, çocuklar ise süs havuzlarında serinledi. Süs havuzuna giren İbrahim Aslan, sıcaktan bunaldıklarını, havuz olmadığından burada serinlediğini ve evde oturamadıklarını kaydetti.

Yüzmeye gelen Geylan Akyol da sıcaktan bunaldıklarını ve arkadaşlarıyla süs havuzunda serinlediğini söyledi.

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