Bağlar Belediyesi metruk ve harabe yapılara fırsat vermiyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, uzun süre kullanılmadığı için zamanla zararlı alışkanlıkların meskeni haline gelerek çevrede yaşayan vatandaşlar için risk oluşturan yapıları ortadan kaldırmaya devam ediyor. 2021 yılının ilk 7 ayında 30 harabe ve metruk yapının yıkımını gerçekleştirdiklerini açıklayan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Şu an için yıkım kararı aldığımız 25 yapı daha mevcut. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için bu mücadelemiz kesintisiz olarak devam edecektir” dedi.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde çarpık kentleşmenin meydana getirdiği olumsuz tablonun sonucu olarak değerlendirilen metruk ve harabe yapılar, zamanla vatandaşların kabusu haline geliyor. Bağlar İlçe Belediyesi, 2021 yılının ilk 7 ayında eski Bağlar bölgesinde 30 metruk yapının yıkımını gerçekleştirerek temizledi. Fatih, Yunus Emre ve Körhat Mahalleleri’nde uzun süre içerisinde kimse yaşamadığı için sahipsizliğe terk edilen çok sayıda yapı Bağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ortadan kaldırıldı.

Çevrede yaşayan vatandaşların şikayeti üzerine tespit edilerek emniyet ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirilen yapılar için belediye meclisinin kararından sonra yıkım işlemleri uygulanıyor.

28 ayda 200 metruk yapı ortadan kaldırıldı

2021 yılı için yıkım kararı alınan 25 harabe yapı daha olduğu belirtildi. Bu yapıların Kaynartepe, Fatih, Şeyh Şamil, Muradiye ve Yunus Emre mahallelerinde olduğu açıklandı. Bağlar Belediyesi’nin son 28 ayda yıkımını gerçekleştirdiği harabe ve metruk yapı sayısı 200’e ulaştı. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı başta olmak zararlı alışkanlıkların yuvası haline gelen yapıların temizlenmesi çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, ilk kez bu dönemde böyle bir mücadele verildiğine dikkat çekerek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.

“Vatandaşlarımızın huzuru için çalışıyoruz”

2019 yılında belediye yönetimini devraldıktan sonra metruk ve harabe yapılarla ilgili mücadele başlattıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin imkanlarıyla vatandaşlar için huzurlu alanlar oluşturmaya devam edeceklerini kaydetti. Beyoğlu, “2019 yılında 8 ayda 87 yapının yıkımını gerçekleştirdik. Pandemi koşullarına rağmen bu işi aksatmadık. 2020 yılında 83 ve son olarak bu yılın ilk 7 ayında 30 yapıyı yıktık. Vatandaşlarımızı rahatsız eden bu şekilde çok yapı var. Mücadelemize kararlı şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.