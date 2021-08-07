Diyarbakır’da bardaktan boşalırcasına yağmur Kısa süreli etkili olan yağmur Diyarbakır sıcaklığını kırdı

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Diyarbakır’da aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmurla birlikte bazı vatandaşlar sevinirken, bazıları da ıslanmamak için koşarak bina girişlerine sığındı.

Diyarbakır’da öğle saatlerinden sonra aniden bastıran sağanak sevince neden oldu. Sıcak havanın hakim olduğu kentte yaklaşık yarım saat süren yağmurla havanın serinlemesi, vatandaşları sevindirdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için koşarak kapalı yerlere sığınırken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının gündüz 39, gece ise 22 derece olduğu kentte yağışların hafta sonunda belirli aralıklarla süreceği öğrenildi.

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