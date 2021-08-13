Bismil Kaymakamı Türkmen: "Millet bahçesi ilçemize vizyon katacak"

Diyarbakır’ın Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Vedat Aydın Parkı'nda yapımı devam eden Millet Bahçesi Projesi'ni bu sefer kağıt üzerinde incelemeye alarak ilgili kişilerden bilgi alıp yeni talimatlar verdi.

Bismil Kaymakamı Hamza Türkmen, Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol ve proje müellifleri ile birlikte belediye toplantı salonunda kağıt üzerinde Vedat Aydın Parkı'nda yapımı devam eden projeyi ayrıntılı bir şekilde inceledi. Diyarbakır ilçeleri arasında ilk olacak olan Bismil Millet Bahçesi Projesi hakkında yetkili firma temsilcileri ile görüşen Başkan Türkmen, projede yer alan tesisler ve sosyal donatılar hakkında bilgi aldı.



“Projenin her detayı düşünülmüş"

Projede her detayın düşünüldüğünü dile getiren Başkan Türkmen, "Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, millet kıraathanesi, amfi tiyatroya kadar inşa edilmesiyle birlikte ilçeye ihtiyaçlarını karşılayacak ve değer katacak bir proje olacak. Bugün de projeyi masada inceleyerek gerekli değerlendirmelerde bulunduk. İnşaat ve yapım işleri sıkıntısız bir şekilde devam ettiği sürece en kısa sürede millet bahçesi hizmete girmiş olacak. Amacımız daha yaşanabilir, daha gelişmiş bir ilçe inşa etmek. En büyük avantajımız da güç birliğimiz olacaktır" şeklinde konuştu.



“Burası ilçemizin akciğeri olacak"

İçerisinde birçok sosyal donatıların yer alacağı Millet Bahçesi'nin kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade eden Başkan Türkmen, "Vatandaşımızın titizlikle takip ettiği projeyi, eksiksiz ve ilçemize yakışır bir şekilde tamamlayacağız. Burası ilçemizin akciğeri olacak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.