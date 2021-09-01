Adaletspor, yeniden küllerinden doğdu Kulüp Başkanı Metin Özkan: “Biz sosyolojik ve psikolojik anlamda sporcularımız hayata hazır olması için projeler de düşünüyoruz”

Diyarbakır Adliyesi’nde Başsavcılık Özel Kalem Müdürlüğü yapan ve aynı zaman da Adaletspor Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı olan Metin Özkan, Adaletspor’un geçmişi ve geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özkan, Adaletspor'un 1984 yılında adliye personellerin bir araya gelmesiyle oluşturdukları bir futbol kulübü olduğunu söyledi. Özkan, "1989 yılına kadar 2. Amatör Ligde mücadele etti. Bunların oyuncuların tamamı bizim adliye personellerinden oluşuyordu. Bir araya aralarına sporcu gençlerden aldılar aralarına 1989 yılında namağlup olarak şampiyon oldular. O dönem spora katkı imkanlarının yetersiz olmasından kaynaklı kulüp 2 yıl 1. Amatör Liginde mücadele ettikten sonra küme düştü ve ondan sonra kapanmak zorunda kaldı. 2018 yılında önce biz adliye çalışanları ile ceza infaz kurumları ve onlarla birlikte çalışan kolluk görevlilerinin bulunduğu halı saha futbol turnuvaları düzenlemeye başladık. O dönem yetenekli gençlerin olduğunu görünce Adaletspor’u yeniden kurduk” dedi.



“Bizim şuanda tek eksiğimiz bir spor kompleksidir”

Sporcuyu dili ve ırkı ile unvanı olarak ayırmadıklarını belirten Özkan, “Bizim için herkes aynıdır. Biz bu oluşuma giderken sadece bizim personellerimiz değil, Diyarbakır’daki gençlerinde faydalanmasını sağladık. Şuanda bizim kulübümüzden Diyarbakırlı olup ve başka illerden oynayıp bizlerle çalışan sporcularımız bulunmaktadır. Biz onlara sunduğumuz imkanlarla yeteneklerini ortaya çıkaracaklarına inanıyoruz ve bunu öncelikle onlar görüyorlar. Biz sosyolojik ve psikolojik anlamda sporcularımız hayata hazır olması için projeler de düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız bulunmaktadır. Bizim şuanda tek eksiğimiz bir spor kompleksidir. Bizim bununla ilgilide çalışmalarımız var ve bununla ilgili olarak da sahip olabileceğimiz bir kompleks oluşturabilirsek, bizim ve Diyarbakır’ın geleceği için faydalı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.



“Türk futboluna katkı sunacak yetenekler çıkacağına inanıyoruz”

Amaçlarının şampiyon olup üst liglerde yer almak olduğunu da aktaran Özkan, “Biz amatör ligler içerisinde profesyonel düşünmeyi ve oynamayı planlıyoruz. Bunu uygulayabilirsek İnşallah gençlerimizin Türk futboluna katkı sunacak yetenekler çıkacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu

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