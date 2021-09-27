Diyarbakır’da hatalı sollama kazaya sebep oldu: 2’si ağır 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da hatalı sollama kazaya sebep oldu: 2’si ağır 4 yaralı

İHA

Diyarbakır’da hatalı sollama kazaya sebep oldu: 2’si ağır 4 yaralı

Diyarbakır’da iddiaya göre iki şeritli yolda hatalı sollama yapan otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır’ın Sur ilçesi eski Mardin yolu olarak bilinen Gazi Köşkü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 EP 381 plakalı Renault Bordway marka otomobil, iki şeritli yolda iddiaya göre aniden sollama yapınca karşı yönden gelen 34 JD 9433 plakalı Citroen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil yoldan çıkarken, araçlarda bulunan 2’si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde çalışma yapan polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır´da hatalı sollama kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da hatalı sollama kazası: 4 yaralı
"Kadrajımdan Çocuk" temalı kısa film yarışması başlıyor
YEREL HABERLER "Kadrajımdan Çocuk" temalı kısa film yarışması ...
Evlat nöbeti tutan baba Aydın: “HDP milletvekilleri Kandil’i çok seviyorlarsa onlar gitsinler, neden gitmiyorlar”
YEREL HABERLER Evlat nöbeti tutan baba Aydın: “HDP milletvekilleri ...
Diyarbakır’da öğrenciler aşı olmak için sıraya girdi Öğrenci Samet Doğan: "Uzaktan eğitime dönmek istemiyoruz"
YEREL HABERLER Diyarbakır’da öğrenciler aşı olmak için sıraya ...
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın’dan tüm muhalefet partilerine çağrı: "Kürtleri sorun olarak görmekten vazgeçin artık"
YEREL HABERLER AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın’dan tüm ...
Üçkuyu Mahallesine yeni park
YEREL HABERLER Üçkuyu Mahallesine yeni park
Bağlar’dan Eğil kırsalına uzanan gönül köprüsü
YEREL HABERLER Bağlar’dan Eğil kırsalına uzanan gönül köprüsü
Bağlar Belediyesinden iki bölgeye daha imar yolu
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesinden iki bölgeye daha imar yolu
Amedspor havasını buldu
YEREL HABERLER Amedspor havasını buldu
Diyarbekirspor’dan tarihe geçen galibiyet
YEREL HABERLER Diyarbekirspor’dan tarihe geçen galibiyet
Kulüp başkanı taraftarların arasında maçı izledi
YEREL HABERLER Kulüp başkanı taraftarların arasında maçı izledi
Güzellik uzmanından mevsim geçişlerinde cildi koruma uyarısı
YEREL HABERLER Güzellik uzmanından mevsim geçişlerinde cildi koruma ...
Dicle’de öğrenciler okul bahçesinde kurulan stantta korona virüs aşı oldu
YEREL HABERLER Dicle’de öğrenciler okul bahçesinde kurulan stantta ...
Epilepsi hastası kayıp engelli bulundu, ailesine künyesinden ulaşıldı
YEREL HABERLER Epilepsi hastası kayıp engelli bulundu, ailesine ...
Patenli gencin trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Patenli gencin trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada
Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli Diyarbakır'da sevenleri ile buluştu Ceceli konser verdiği Diyarbakır'da Kürtçe şarkılar da seslendirdi
YEREL HABERLER Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli Diyarbakır'da sevenleri ...
Diyarbakır’da teknoloji üretecek gençler için Deneyap Atölyesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da teknoloji üretecek gençler için Deneyap ...
Diyarbakır'ın gönüllü ordusu, afetlere hazırlanıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın gönüllü ordusu, afetlere hazırlanıyor
Gözyaşları içerisinde evladına seslenen anne Taşçı: “8 yıldır kokunu özledim” Ailelerin HDP ve PKK'ya karşı direnişi sürüyor
YEREL HABERLER Gözyaşları içerisinde evladına seslenen anne Taşçı: ...
Evlat nöbetindeki anne: İki evlat acısı çekiyorum, oğlumu bana versinler
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: İki evlat acısı çekiyorum, ...
Eğil İlçe Stadyumunun açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: “Dicle’nin kuzularının hiç kimse tarafından istismar edilmesini istemiyoruz”
YEREL HABERLER Eğil İlçe Stadyumunun açılışı büyük bir coşkuyla ...
Kulp’ta çıkan yangında ev ve iş yeri kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Kulp’ta çıkan yangında ev ve iş yeri kullanılmaz hale ...
Başkan Beyoğlu çimlerin üzerinde bağdaş kurup kadınların taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu çimlerin üzerinde bağdaş kurup ...
Kırsaldaki eğitim yuvasına Bağlar Belediyesinden hizmet eli
YEREL HABERLER Kırsaldaki eğitim yuvasına Bağlar Belediyesinden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.