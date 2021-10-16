Uzmanlar İran'da sınavsız üniversite eğitiminin püf noktalarını anlattı

Türkiye’de öğrencilerin yurt dışı üniversitelerine ilgi gösterdiğini belirten Marmara Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı yetkilisi Botan Dalmış, “Aileler için ekonomik anlamda çok uygun bir ülke olan İran ayrıca yaşam maliyeti olarak dünyanın en ucuz ülkeleri arasında yer almaktadır" dedi.

Türkiye’de öğrencilerin yurt dışı üniversiteleri tercih ettiği görüldüğünü belirten Marmara Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı yetkilisi Botan Dalmış, İran’da öğrencilerin eğitim alabilmelerinin yollarını açıkladı. Hayatın her döneminde doğru kararların verilemediğini ifade eden Dalmış, “Bu durum her insanın yaşadığı bir durumdur. Özellikle gençler üniversite tercihi konusunda yanlış kararları sebebiyle büyük sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle yanlış kararlar vermemek için bir danışmandan destek almak şarttır. Ülkemizde son dönemlerde üniversite çağına gelmiş olan öğrencilerin yurt dışı üniversiteleri tercih ettiği görülüyor. Ancak bazı öğrenciler bu üniversitelerden istedikleri eğitimi alamıyor. Bu durum gençlerin hayallerini yok ederken aynı zamanda vakit kaybına da sebep oluyor. İran'da sınavsız üniversite eğitimi almak mümkündür. Bu anlamda Marmara Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı hukuki güvence altında okumak isteyen öğrencilere danışmanlık hizmeti vermektedir. Gençler de yapmış oldukları seçimlerle yanlış kararlar verebiliyor. Bu bakımdan İran'da bir üniversite seçmeden önce danışmanlık desteği almanın önemi büyüktür” dedi.



“İran'da iyi eğitim veren üniversiteler var"

Yurt dışı eğitimi için İran’da çok iyi üniversiteler olduğunu aktaran Dalmış, “Ülkemizle kıyaslandığında hemen hemen benzer eğitimler verdiği görülen İran üniversitelerinin seçimleri sırasında öğrencilerin yanlış yapmaması gerekiyor. Aileler için ekonomik anlamda çok uygun bir ülke olan İran ayrıca yaşam maliyeti olarak dünyanın en ucuz ülkeleri arasında yer almaktadır. Öğrencileri en kaliteli üniversitelere yönlendiriyoruz. İran'da üniversite eğitimi almayı isteyen öğrenciler bu bilgilerden yararlanarak doğru kararlar verebiliyor” diye konuştu.

Gençlerin üniversite eğitiminde kaliteyi hedeflemeleri, maddi açıdan da ilerki yıllarda rahat etmelerini sağlanması gerektiğini dile getiren Dalmış, “Bu nedenle İran'da üniversite eğitimi almadan önce bu üniversitelerin içeriklerinin, kazandırdıklarının, o üniversitenin bulunduğu bölgenin öğrencilere bakış açısının ve daha birçok detayın öğrenilmesi gerekiyor. İran komşu ülkemiz olduğu için ulaşım yönünden gayet uygun ayrıca hem havayolu hem de kara yolu ile gidilebilir. Bu anlamda kaliteli bilgi edinimi ise iyi bir danışmanın seçilmesiyle kolay hale geliyor. Üniversitenin eğitim sistemi, öğrencilere yaklaşımı, Türk öğrencilere karşı tavırları çok iyi bir anlamda, öğrencilerin kalacakları yer, İran'daki yaşam tarzı, fiyatlar, sosyal ortamlar, üniversitenin kalitesi gibi birçok detay öğrencilerin üniversiteyi tamamlaması konusunda rol oynuyor. Bu bakımdan İran'daki üniversite hakkında bilgi edinimi sağlanması, üniversiteyi bitirmek açısından da büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

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