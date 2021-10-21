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UMKE 5. Bölge Eğitim ve Tatbikat Kampında deprem tatbikatı yapıldı

İHA

UMKE 5. Bölge Eğitim ve Tatbikat Kampında deprem tatbikatı yapıldı

Dünyada ve Türkiye'de meydana gelen afet ve olağan dışı durumlara karşı UMKE personelinin eğitimi amacıyla 5. Bölge illeri Diyarbakır'ın ev sahipliğinde Çınar ilçesi Göksu barajı mevkisinde 3 gün boyunca süren kampın sonunda tatbikat gerçekleştirdi.
Tatbikat kapsamında UMKE 5. Bölge koordinasyonunda yapılan kampa Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Siirt ve Batman illerinden UMKE ekipleri katıldı. 186 kişilik ekibin katılımıyla gerçekleşen kamp; teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek olası bir deprem sonrası yürütülecek çalışmalara ilişkin yapılan bir tatbikat ile tamamlandı. UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma arama kurtarma ekiplerinin katıldığı tatbikata; Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, İtfaiye Daire Başkanı Veysel Yiğit, il sağlık müdürlüğü yöneticileri de hazır bulundu.
Tatbikatta senaryo gereği Çınar'ın Bağacık köyü kırsalında; 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yapılacaklara ilişkin tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği deprem sonrası meydana gelen göçük, çoklu yaralanmalı tren kazası, kayalıklardan düşme, KBRN sızıntısı, suda boğulma sonrası arama kurtarma ve medikal kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Alanlardan tahliye edilen kazazedelerin ilk müdahaleleri bölgeye kurulan acil müdahale ünitesinde gerçekleştirilmiş olup ambulanslar ile hastanelere nakli sağlanarak son buldu.

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