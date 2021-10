Sur Belediyesi geleneksel 1. satranç turnuvası başladı

Diyarbakır’ın Sur Belediyesi tarafından tarihi İç Kale içerisinde 2 gün boyunca sürecek 3 ayrı kategorideki satranç turnuvası 15 ilden 96 sporcu, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi’nin katılımıyla başladı.

Sur Belediyesi tarafından yetişkinler, gençler ve çocuklardan oluşan 3 ayrı kategori için satranç turnuvası yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda turnuvaya 15 ilden 96 sporcu katıldı. Aileleriyle birlikte kente gelen sporcular, Sur ilçesindeki İç Kale’de bulunan yerleşkeyi gezdikten sonra müsabakaya katıldı. Sur Belediyesi Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, sporcular ve ailelerinin de olduğu müsabakayı ziyaret etti. Minik sporcuyla ilk taşı oynatarak turnuvayı başlatan Çiftçi “Biliyorsunuz satranç hem spor hem bir oyun. Diyarbakır’da bir farkındalık oluşturmak istedik ve aileleriyle beraber gelen bu sporcularımızla hem Diyarbakır’ın tanıtımına hem de buradaki güzellikleri beraber paylaşma noktasında önemli bir farkındalık oluşturacağını düşünüyoruz. Yarışmamız ödüllü bir yarışma, Türkiye genelinde yarışmacıların katıldığı 3 kategorideki bir yarışma yetişkinler, gençler ve çocuklara yönelik. Her üç dalda ilk 3’e girenlere ödüller vereceğiz yaklaşık on bin liranın üzerinde bir ödül olacak. Başta ifade ettiğim gibi en önemli amacımız Diyarbakır’ı tanıtmak şehrin normallerini bütün dünya ile paylaşmak istiyoruz, 56 yıl önce kötü olaylarla anılmış bu mekanı hakettiği değerlerle tanıştırmak istiyoruz. Diyarbakır gerçekten de tarihi kültürü medeniyeti değerleri itibariyle Türkiye’nin en özel illerinden birisi ve tarihi bu kadar değerli olan bu kentin güzel şeylerle anılması noktasında gayret içerisindeyiz. Buranın 5 milyon turisti ağırlama kapasitesine sahip bir yer olduğunu düşünüyorum ve bu potansiyele ulaşma noktasında her geçen gün bir gayret içerisindeyiz. Sur’un her sokağında bir turist kafilesiyle karşılaşabiliyoruz. Bu şehrimiz adına güzel bir gelişme ve inşallah artarak devam edecek” diye konuştu.

