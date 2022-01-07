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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Genç CEO Elaldı: “Dolar düştü piyasa fiyatları düşmedi”

İHA

Genç CEO Elaldı: “Dolar düştü piyasa fiyatları düşmedi”

Türkiye’nin en genç CEO’larından olan Ömer Elaldı doların düşmesi ile birlikte piyasalarda da düşüşün yaşanması gerektiğine dikkat çekerek denetim mekanizmasının yetersizliği ve stokçuluğun hala devam ettiğine vurgu yaptı.
730 kişinin istihdamından ve 24 tatlı mağazası zincirinden sorumlu olan Hacıbaba Pastanelerinin Genç CEO’su Ömer Elaldı dolar kurunda yaşanan düşüşün bir türlü piyasalara yansımamasını değerlendirdi. Doların daha birkaç gün öncesine kadar 18 TL ibresini zorladığını ifade ederek Dolar’da düşüşlerin yaşanması ise piyasalara bir türlü yansımadığını söyledi. Elaldı, “Evet dolar 17,50 kuruş iken piyasada yapılan zamları kısmende olsa anlamak mantıklı geliyordu fakat şu anda dolar an itibari ile 13 14 TL bandında, yani en az 4 TL düşüş yaşanıyor fakat buna rağmen hiçbir şeyin fiyatında düşüş yaşanmıyor” dedi.

“Düşmemesinin sebebi stokçular hala aktif”
Dolar ile piyasa fiyatları arasında belli bir dengenin olmadığını aktaran Elaldı, düşmemesinin sebeplerinden birinin stokçulardan kaynaklı olduğunu kaydetti. Elaldı, “Piyasalarda yaşanan fahiş fiyat artışlarının arkasında sadece dolarda yaşanan dalgalanmalar var ise düşüşler veya yükselişler neden piyasalara bir türlü yansımıyor? Daha önce fahiş fiyat artışlarının Dolar endeksli olduğuna dikkatler çekiliyordu, şimdi ise dolar 4 TL düştüğü halde hiçbir şekilde ürünlere yansımamakta. En basitinden un, şeker, yağ ve daha sayamayacağım nice ürünler, temel yaşamsal ihtiyaçların fiyatlarında düşüş yerine yükselmeler yaşanıyor. Bu çerçeveden baktığınız zaman artışın nedeni o zaman dolar değil stokçuların da kendisidir. Piyasalarda yaşanan fiyat istikrarsızlıgının temel sorumlularının aslında dolar değil stokçular. Dolar yükseldi, fiyatlar arttı. Mantık bu ise olay net anlaşılır ama dolar düştü, bazı fiyatlar stabil, bazıları ise yükselişte. Burada bir dengesizlik ve samimiyetsizlik vardır. Ticaret bakanlığı stokçuluk ile büyük mücadeleler verdiklerini söyleyedursunlar piyasalardaki duruş bunun tam aksini ortaya koyuyor. Hala un fiyatları aynı, yağ aynı, süt aynı, şeker aynı. Yani her şey aynı iken nasıl bir stokçulukla mücadele formatı uygulanıyor anlamakta güçlük çekiyorum. Stokçular ülkemiz sınırları içerisinde bu kadar mı güçlü, bu kadar mı kudretli ki başa çıkılamıyor” diye konuştu.

“Samimi bir mücadele bilinci geliştirilmeli”
İnsanların alım gücünün ciddi manada düşmesi ile birlikte enerji alanında da yapılan devasa zamların daha fazla vatandaşın sırtına yük bindirdiğini de hatırlatan Elaldı “Çok geç olmadan çok samimi bir atmosfer oluşturularak başta piyasaların başına bela olan bu stokçuluk illetini kökten kazımak, yükselen fiyatları hızla aşağı çekmek ve istikrarı ele almak gerekir. Aksi durumu düşünüp stokçuların ve fırsatçıların merhametine kaldığımızı düşünmek bile istemiyorum. Hükümetimizin tüm birimlerinin samimiyetle ve ihlasla piyasalar üzerinde etki etmeye çalışan kötü niyetli güruhlara karşı top yekün bir mücadele etmesi ivedilikle gerekmektedir, zira piyasalardaki durum oldukça vahim. En büyük temennim ise piyasalara yansıyan bu durum çalışan insanlarımızı da derinden etkilemesin. Çünkü şu ana kadar piyasalarda gördüğüm samimi ve istikrarlı bir mücadele azmi görememiş olmam şahsımı oldukça düşündürüyor” şeklinde konuştu.

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