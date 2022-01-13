Diyarbakır’da son kullanma tarihi geçen bozuk gıdalar imha edildi

Diyarbakır’da, Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı gıda ekiplerinin denetimlerinde son kullanma tarihinin geçtiği tespit edilen çok sayıda gıda ürünü imha edildi.

Bağlar Belediyesi, toplum sağlığını tehdit eden sağlıksız gıdalara karşı mücadelesini sürdürüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekipleri, makarna sosu, mantar, köfte ile süt ve süt ürünlerinin bulunduğu çok sayıda gıdanın son kullanma tarihi geçmesine rağmen sağlıksız koşullarda bulundurulduğunu tespit ederek, yasal işlem başlattı. Çocukların kullandığı ürünlerin ağırlıkta olduğu gıdalar imha edilerek, ilgili işletmeler hakkında da tutanak tutuldu.

Denetimlerde gıda sağlığının önemine dikkat çekerek işletmelere uyarılarda bulunan ekipler, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla hem esnafın hem de vatandaşların zarar görmeyeceği şekilde denetim ve kontrollerin gerçekleştirilmeye devam edileceğini vurguladı.

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