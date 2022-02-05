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Diyarbakır'ın nüfusu yüzde 4,5 arttı Kayapınar, Bağlar ilçesinin nüfusunu geçti

İHA

Diyarbakır'ın nüfusu yüzde 4,5 arttı Kayapınar, Bağlar ilçesinin nüfusunu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılında 1 milyon 783 bin 431 kişi olan Diyarbakır nüfusunun, yüzde 4,5'lik artış hızıyla 7 bin 942 kişi arttığını, Diyarbakır’ın merkezde 4 toplamda 17 ilçesinin 2021 yılı nüfus sayısı açıklandı. Buna göre merkez Kayapınar ilçesi 27,0 artış ile en fazla nüfusa sahip olurken, Çüngüş ilçesi ise en az nüfusa sahip ilçe oldu. Lice ilçesi ise eksi 28,9 ile nüfus sayısında azalış yaşadı.
TÜİK, 2020 yılında 1 milyon 783 bin 431 kişi olan Diyarbakır nüfusunun, yüzde 4,5'lik artış hızıyla 7 bin 942 kişi arttığını açıkladı. TÜİK verilerine göre, 904 bin 188 kişisi erkek ve 887 bin 185'i kadından oluşan Diyarbakır nüfusu 1 milyon 791 bin 373 kişi oldu. Diyarbakır’ın merkezde 4 toplamda 17 ilçesinin 2021 yılı nüfus sayıda açıklandı. Buna göre merkez Kayapınar ilçesi 27,0 artış ile en fazla nüfusa sahip olurken, Çüngüş ilçesi ise en az nüfusa sahip ilçe oldu. Lice ilçesi ise eksi 28,9 ile nüfus sayısında azalış yaşadı.
Aralarında merkez ilçelerin de olduğu 17 ilçenin nüfus dağılımı ise şöyle, “Kayapınar 411 bin 865 kişi ile 27,0 artış, Bağlar 400 bin 19 kişi ile 1,3 artış, Yenişehir 217 bin 12 kişi ile 10,1 artış, Bismil 118 bin 592 kişi ile 0,1 azalış, Ergani 135 bin 514 kişi ile 7,5 artış, Sur 100 bin 322 kişi ile 17,7 azalış, Silvan 86 bin 745 kişi ile 10,3 azalış, Çınar 77 bin 112 kişi ile 4,1 artış, Çermik 50 bin 390 kişi ile 13,2 azalış, Dicle 36 bin 711 kişi ile 22,2 azalış, Kulp 34 bin 644 kişi ile 22,2 azalış, Hani, 32 bin 658 kişi ile 11,9 azalış, Lice 24 bin 313 kişi ile 28,9 azalış, Eğil 22 bin 165 kişi ile 9,7 azalış, Hazro 16 bin 541 kişi ile 14,3 azalış, Kocaköy 15 bin 750 kişi ile 14,1 azalış ve Çüngüş 11 bin 20 kişi ile 24,5 azalış”

Yabancı uyruklu insan sayısında artış
Öte yandan TÜİK, Diyarbakır'da yaşayan yabancı insan sayısında da artış olduğunu belirterek, 2020 yılında 568’si erkek, 607 kadın olmak üzere bin 175 olan Diyarbakır’da yaşayan yabancı sayısının; 2021 yılında 798’i erkek, 859’u kadın olmak üzere toplamda bin 657’ye yükseldiğini açıkladı.

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