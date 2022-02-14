Yıllardır çocuk özlemi çekiyordu, müjdeli haberi aldı

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Diyarbakır’da yıllardır birçok tüp bebek denemesine rağmen çocuk sahibi olamayan kadın, müjdeli haberi aldı.

Diyarbakır’da yaşayan 23 yaşındaki Hediye Çınar, yıllardır çocuk sahibi olamıyordu. Tüp bebek denemelerine rağmen başarı elde edemeyen Çınar, umutsuzluğa kapıldı. Arkadaş tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran Çınar'da, yapılan tetkikler sonucu rahim yapışıklıkları tespit edildi. Laporoskopik ameliyatla tüpleri açılan Çınar, rahim temizleme işlemi sonrası gebelik haberini aldı.

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